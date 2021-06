Mercadona lanza una solución natural para terminar con las moscas en casa

Las moscas se convierten cada año a estas alturas en una de las grandes molestias de las vacaciones. Con el incremento de las temperaturas, los insectos se instalan en el jardín o la cocina y revolotean hasta impedirnos que hagamos nuestra rutina diaria. Un problema que las marcas de supermercados han intentado remediar.

Las bolsas con agua, el limón con clavo, el vinagre de manzana o el vodka son algunos de los remedios caseros con los que intentamos enfrentarnos a la invasión veraniega de las moscas, aunque no siempre resultan efectivos. En muchas ocasiones no es posible ponerles fin.

Mercadona ha ideado una solución que busca acabar con las moscas sin tener que recurrir a estos improvisados inventos que ocupan espacio y afean las habitaciones.

Se trata de una vela aromática con perfume de geranio que produce un olor desagradable para los insectos pero bueno para los humanos. Su precio es de 2,38 euros la unidad, aunque si lo prefieres las puedes encontrar en Amazon en un pack de 9 unidades por 13,99 euros.

Imagen promocional de la vera aromática de Mercadona

Mercadona confía en la vela aromática de Roures

La cadena valenciana de ha apostado por incluir en su catálogo esta vela de la marca Roures, una empresa familiar que ha destinado más de 100 años de historia a perfeccionar su fórmula de productos de cera.

Se trata de una vela fabricada con gerianol, un ingrediente activo de origen vegetal capaz de ahuyentar a las moscar gracias a su nivel de ecotoxicidad controlada. La vela esta perfumada además con aromas de geranio para hacerla más atractiva para los clientes.

Los propios fabricantes la describen como “un potente ahuyentador, muy efectivo para evitar la presencia de moscas a nuestro alrededor”.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos