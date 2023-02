Mercadona lanza dos paletas de sombras de ojos para realzar tu mirada este invierno

Mercadona está completamente inmerso en el mundo del maquillaje y sorprende cada mes con el lanzamiento de nuevos productos, que son un éxito de ventas por su relación calidad-precio. Ya no es necesario gastar mucho dinero en cosmética gracias a la cadena de Juan Roig, que ofrece a sus clientes una amplia colección.

Este mes de febrero, la compañía ha lanzado una nueva línea de productos que han causado sensación en redes sociales, sobre todo en TikTok. Como parte de la línea de Deliplus, Mercadona ofrece dos paletas de sombras de ojos, una versión para looks de diario y otra para eventos más atrevidos.

Cuando queremos comprar nuevas sombras de ojos, siempre vamos a lo seguro. Los marrones y los tonos tierra se han convertido en nuestros must have de cada día, pero las cosas son como son: a veces queremos experimentar. Además, la primavera está a la vuelta de la esquina y queremos poner color a nuestro make up.

Leer más: Mercadona tiene el producto para uñas perfecto para dar un respiro a los esmaltes semipermanentes

Paleta Nude Mercadona

Una paleta de 20 colores diferentes con alta pigmentación: ocho sombras mate, tres sombras satinadas, seis sombras marmoladas de acabado metalizado, dos sombras glitter y una sombra metálica. 20 tonos diferentes que pueden ser tuyos por solo 8 euros.

Todos estos tonos nude están muy de moda últimamente, por lo que esta paleta de sombras de ojos Deliplus es sin duda un éxito porque aunque aún es invierno y estos tonos parecen más otoñales, son una apuesta segura en cualquier estación.

Paleta Intense Mercadona

En esta paleta de sombras puedes encontrar siete sombras mates, seis sombras satinadas, tres sombras glitter, tres sombras metálicas y una sombra marmolada de acabado metalizado. Nada más y nada menos que 20 sombras de ojos, es decir, cada una cuesta 0,4 euros, teniendo en cuenta que cuesta 8 euros.

Sin duda, una buena oferta que no solo te permite experimentar en el mundo del maquillaje durante mucho tiempo, sino también arriesgar con un make up de lo más atrevido.