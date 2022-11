Mercadona se pasa el juego con el postre definitivo que podría ser de repostería artesanal

Ya con el otoño bien avanzado y habiendo dejado atrás el verano, muchas personas aparcan por un tiempo la operación bikini, en vistas de que, dentro de no mucho, las comilonas de Navidad estarán a la orden del día y que, al fin y al cabo, también hay que disfrutar de algunos pequeños placeres. Un hecho del que son perfectamente conscientes en Mercadona.

Y es que en la cadena valenciana no solo son perfectamente conscientes de ello, sino que, además, cuentan con un amplio arsenal de productos que incitan a los más golosos a dejarse llevar de vez en cuando. Algo que es posible gracias a la enorme variedad de postres que podemos encontrar en Mercadona. Algunos de ellos, como es el caso del que os hablaremos hoy, basados en pastelería congelada.

La tarta de Mercadona que vuelve locos a los golosos

Tal es así, que en Mercadona cuentan con algunos productos que poco tiene que envidiar a la repostería artesanal. Y uno de ellos es la tarta de bombón crujiente rellena de trufa, una de las tartas de chocolate más top del catálogo de la cadena valenciana, que ya está causando auténtico furor entre los amantes del dulce.

La tarta de bombón crujiente rellena de trufa, disponible en Mercadona.

Perfecta para cualquier reunión familiar, gracias a las ocho raciones con las que cuenta, esta tarta no ha tardado apenas tiempo en convertirse en una de los ‘top ventas’ de la cadena valenciana. Entre los ingredientes que la conforman, destacan el relleno de trufa, la grasa vegetal de palmiste hidrogenada, el cacao en polvo, el aceite refinado de girasol, o el suero de leche, entre otros muchos.

Dados estos ingredientes, se podría llegar a pensar que estamos hablando de un producto totalmente prohibido para cualquier dieta. Y si bien no es recomendable consumirlo con mucha frecuencia, sus valores nutricionales la desvelan como una tarta no especialmente nociva. Y es que, por cada 100 gramos de producto, su aporte calórico no supera las 329 calorías, una cifra que está en la media en este tipo de productos.

Una nueva apuesta con la que Mercadona triunfa, en esta ocasión, desde la sección de la repostería congelada, de la mano de una tarta de Hacendado que vuelve locos a los amantes del dulce, y que podréis encontrar en las secciones de congelado de vuestro Mercadona más cercano por un precio de solo 7 euros.