No es que hayan sido precisamente pocas las veces que, por diferentes motivos, Mercadona ha retirado un producto de sus estanterías. En la gran mayoría de ocasiones esto es debido a, o bien que se trata de productos de temporada que lógicamente no están disponibles todo el año, o bien productos que, por el motivo que sea, no han triunfado.

Pero ojo porque también han sido varias las ocasiones en las que Mercadona ha optado por retirar del mercado un producto que sí que estaba teniendo mucho éxito. Han sido estas las ocasiones en las que, una vez más, las redes sociales han librado su particular guerra y han acabado por ser definitivas para que la cadena de Juan Roig haya recuperado alguno de ellos.

Mercadona recupera la tarta de queso

Y eso es lo que ha pasado precisamente en estos últimos días. Fue hace ya unas semanas cuando varios usuarios lamentaron en las redes que Mercadona hubiera retirado de sus supermercados la tarta de queso.

Hola Cristina, buenas tardes. Lamentamos las molestias. Nuestra tarta de queso actualmente no está disponible en nuestro surtido. Tomamos nota de tu interés para que el responsable sea conocedor. Gracias 😊 — Mercadona (@Mercadona) January 20, 2021

El mensaje en Twitter de Mercadona a los muchos que se quejaron por la desaparición de este dulce era muy claro y directo: “Hola de nuevo, Nacho. Informarte que ya no disponemos de la tarta de queso que nos comentas. No obstante, vamos a transmitir tu interés a los responsables para que lo tengan en cuenta. Disculpa las molestas. ¡Qué tengas un buen día!”, apuntaron a un consumidor.

Sin embargo, la cadena ha decidido dar marcha atrás en esta decisión y han vuelto a poner a la venta esta tarta de queso que, viendo algunas reacciones, se hace evidente que es una de las preferidas por los consumidores habituales de Mercadona. “Gracias por escuchar nuestras plegarias”, apunta efusivamente una clienta habitual y amante de este dulce.

Viendo el entusiasmo con el que muchos han recibido la buena nueva de la vuelta de este dulce, no sería de extrañar que se agotara rápidamente.