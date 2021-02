La sangre envasada de Mercadona por 1,42 euros desata la polémica. Novedad

No decimos nada nuevo al referirnos a Mercadona hablando de una cadena de supermercados en la que siempre buscan innovar con sus productos. En la superficie valenciana andan muy pendientes de las tendencias del mercado y de los productos con más salida entre los clientes de las diferentes partes de España. De esta forma, enriquecen su catálogo o lo disminuyen en función de su éxito.

Además, a veces lanzan productos en determinadas zonas del país a modo de prueba, para expandirlo por el resto del territorio u olvidarse de la idea, dependiendo de la respuesta de sus consumidores.

Mercadona se atreve con la sangre de cerdo envasada

Ahora está por ver lo que ocurre con uno de los productos de Mercadona que más nos ha llamado la atención. Se trata de la sangre de cerdo envasada que comercializa la cadena de tiendas, que viene en envases de 250 gramos y está disponible por 1,42 euros.

Cabe decir que la sangre de cerdo es un alimento muy preciado en diferentes zonas de España. Hay auténticos fanáticos de este ingrediente. Y se puede cocinar de diferentes formas. En la comunidad valenciana, por ejemplo, suele prepararse un plato elaborado a base de sangre de cerdo y cebolla. Y lo cierto es que suele tener mucho éxito. Aunque también existen muchas otras recetas deliciosas. Por ejemplo, sangre con tomate, o sangre frita al vino blanco, entre otras.

Sangre encebollada

Sin embargo, como suele ocurrir con los alimentos que se salen de lo normal,. no a todos gusta por igual. De hecho, hay consumidores que la detestan. Porque no siempre llueve a gusto de todos. Y por lo que se puede ver en la red, la polémica está servida.

Discrepancias en la red con la sangre de cerdo envasada de Mercadona

Así se puede comprobar en publicaciones como la que compartimos a continuación, aparecida en el perfil de Instagram mercadona.novedades, en el que suelen publicar post con los nuevos productos de la cadena de supermercados. Y es que en ella hay opiniones para todos los gustos.

Los hay que la elogian e incluso proponen platos. No obstante, la mayoría de opiniones no son en absoluto positivas. Al margen de los emoticonos con cara de asco, se pueden leer comentarios como “Yo se la doy al vampiro del desván, así lo mantengo tranquilo”, tal y como escribe @Davidgutierreznieto. O como el de @ analin3th, que pregunta “¿Quién come esto?”. “Lo siento, pero la sangre de nadie es comida para nadie ni por transfusión, ni mucho menos ingerida”, añade. Los hay incluso que advierten del lío que está provocando este producto: “Se va a liar. Lo estoy viendo venir”, comenta @ Detobyld.