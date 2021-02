Mercadona clona las patatas fritas de McDonald’s en bolsa por 0,95 euros

Mercadona sabe muy bien que tiene en las redes sociales uno de sus mejores aliados. Sobre todo en Twitter, donde son muchos los usuarios que comparten sus experiencias con según qué productos de la cadena de supermercados valenciana.

De hecho, han sido muchas las veces que, viendo que en Mercadona no había stock de según qué productos, muchos usuarios han preguntado directamente a la cadena a través de las redes para conocer respuestas que lleguen directamente de la fuente.

Las Patatinas de Mercadona, un clon de las patatas fritas del McDonald’s

Y eso es lo que ha pasado precisamente ahora con las Patatinas, unas patatas ‘basadas’ en las famosas patatas fritas de McDonald’s pero que no contienen gluten y que son, según apuntan varios de sus adeptos en las redes sociales, “mas crujientes y sabrosas”.

Hace un tiempo, cuando una usuaria preguntó a Mercadona sobre ellas viendo que ya no estaban en sus supermercados, la respuesta de la cadena en Twitter daba a entender que no volverían: “Hola, María. Lamentablemente, ya no disponemos de las Patatinas en nuestro surtido. No obstante, vamos a trasladarle tu comentario al responsable de este producto, para que lo tenga en cuenta. Que pases una buena tarde”, apuntaron.

Sin embargo, viendo que la demanda popular no era precisamente menor, Mercadona volvió a ponerlas a la venta con un precio de tan sólo 0,95 euros. Como era de esperar, de nuevo se han agotado y, de nuevo, han llegado las súplicas de muchos de sus clientes para que repongan stock cuanto antes.

¡Hola! Estamos trabajando en restablecer el servicio lo antes posible. Perdonad las molestias ocasionadas (y subsistid, por favor 😉). Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) February 18, 2021

En este caso, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el humor ha vuelto a aparecer en la respuesta del Community Manager que gestiona la cuenta de Mercadona en Twitter: “Hola! Estamos trabajando en restablecer el servicio lo antes posible. Perdonad las molestias ocasionadas (y subsistid, por favor). Un saludo”, apunta en su tweet de respuesta.