Mercadona reinventa los Reyes con un roscón para celiacos que arrasa en España

Todavía no han terminado los excesos de las navidades. Todavía falta la traca final: el roscón de Reyes. Este tradicional dulce se ha convertido en todo un referente en estas fiestas. Y aunque siempre ha sido típico del 6 de enero, cada vez son más las familias que incorporan este postre a las celebraciones que tienen lugar durante el invierno. Este producto ha entrado ya en el grupo selecto de los turrones, los bombones y el mazapán.

A principios del primer mes del año todos los supermercados compiten para que su roscón sea el más vendido. Y en este sentido, Mercadona no es de los que ofrece más calidad, según el ranking de la Organización de Consumidores (OCU), que recoge Economía Digital.

Pero para diferenciarse de sus rivales, la cadena valenciana ha decidido añadir en esta ocasión una novedad a su campaña de Navidad, llamada Lo mejor para dar lo mejor, con la que pretende arrasar en ventas.

Roscón de Reyes de Mercadona.

Estamos hablando de un roscón sin gluten y sin lactosa. No es la primera vez que la firma que capitanea Juan Roig apuesta por un producto para celiacos. No obstante, el año pasado no lo incluyó en el stock. En esta ocasión, y a petición de los propios clientes, incorpora de nuevo esta opción para que su roscón sea apto para todos los públicos.

Mercadona ofrece cinco rellenos distintos

Este producto está elaborado por el Proveedor Totaler Airos en sus instalaciones ubicadas en Martorell (Barcelona), se suma al resto de roscones de reyes tradicionales que Mercadona lanza por estas fechas, con rellenos de distintos sabores y sin relleno; todos estos, elaborados por La Tahona de Utiel en Utiel (Valencia).

En total ofrece hasta cinco roscones distintos cuyo precio varía entre los 4 y los 8 euros por unidad. Y cada uno de ellos con un relleno distinto: de nata, trufa, crema, sin relleno y el de sin gluten ni lactosa.