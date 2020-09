Mercadona retira su famoso gel de manos hidroalcohólico Deliplus

14 de septiembre de 2020 (19:58 CET)

Mercadona ha retirado uno de sus productos más exitosos durante la pandemia de coronavirus: su gel hidroalcohólico para manos Deliplus en los supermercados de Cataluña. Varios clientes han denunciado que esta marca ha desaparecido de los estantes de los supermercados del valenciano Juan Roig, algo que ha generado varias preguntas de algunos clientes.

Meritxell, una usuaria de Twitter ha preguntado a la desesperada por Twitter dónde encontrar el gel: "¡Hola! ¡Busco desesperadamente el antiguo gel de manos Deliplus de Mercadona. ¿Dónde lo puedo comprar? Me refiero a este (en envase grande o pequeño, me da igual)".

Bon dia! Sentim que ja no pugues comptar amb aquest producte en el teu Mercadona habitual; tanmateix, disposem d'altres gels antisèptics que et podrien cobrir aquesta necessitat. En quina de les nostres tendes sols comprar? — Mercadona (@Mercadona) September 13, 2020

Mercadona ha lamentado el disgusto de la clienta y le ha recomendado otro antiséptico, algo a lo que se ha negado la usuaria: "Los he probado, no me gustan. Busco este porque la concentración de alcohol es del 78% (no del 70%), que garantiza mucho más la eficacia (y no me ha hecho daño nunca la piel), y a la vez me gusta su textura no pegajosa".

En aquest cas, prenem nota del que ens comentes; i amb l'afany de millorar, ho posem en coneixement dels nostres responsables. Gràcies per escriure'ns i -novament- disculpa les molèsties! — Mercadona (@Mercadona) September 13, 2020

Mercadona retira el gel parcialmente: ¿Solo en Cataluña?

Esta misma usuaria volvió a intervenir al percatarse de que el producto solo estaba retirado en Cataluña: "Me comentan unos familiares míos que acaban de estar en Galicia, País Vasco y Cantabria que en los Mercadona de allí sí que lo tienen. ¿Sólo los habéis retirado de Cataluña? ¿Hay algún Mercadona que todavía tenga?".

Fue entonces cuando Mercadona confesó que los productos solo se habían retirado en esta región de España: "En este caso, está dado de baja en todos los centros de Cataluña. De todas maneras, tal y como te he dicho anteriormente, lo retransmitiremos a los responsables para que consideren su vuelta".

En aquest cas, està donat de baixa en tots els centres de Catalunya. De totes maneres, tal com t'hem dit anteriorment, ho transmetrem als responsables perquè consideren la seua tornada als nostres lineals. Disculpa les molèsties. — Mercadona (@Mercadona) September 13, 2020

Clientes, extrañados por el gel de manos Deliplus

Otro usuario, que no especifica su ubicación, también se ha hecho eco de la retirada de este producto: "¿Este gel de manos desinfectante lo han retirado de sus tiendas, Mercadona? Es bastante bueno y ya no lo localizo en las tiendas que frecuento", ha lamentado. La compañía le respondío que pasarían la nota para reconsiderar la reposición del producto.

¿Este gel de manos desinfectante lo han retirado de sus tiendas @Mercadona? Es bastante bueno y ya no lo localizo en las tiendas que frecuento. pic.twitter.com/y8CaRYWht5 — Eduardo Olmo (@olmoedu) September 14, 2020

El gel en cuestión se vendía bajo la marca blanca de Mercadona para productos de aseo personal e higiene: Deliplus. Bajo esta marca también se comercializan las mascarillas baratas desechables producidas en China que se venden en la tienda que han generado mucho revuelo entre clientes venir muchas de las unidades compradas defectuosas.