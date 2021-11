Mercadona termina con uno de los peores problemas de tener el pelo largo

En Mercadona no suelen apostar por productos que se salgan de las categorías de alimentación, limpieza o higiene personal. Entre otras cosas porque es en estas tres categorías donde sus tres marcas blancas brillan por encima del resto.

Leer más: El cepillo antitirones más vendido en Amazon está diseñado para desenredar todo tipo de cabello

Hacendado, Bosque Verde y Deliplus se han convertido en las mejores armas de Mercadona para llegar a lo más alto y para seguir dominando el mercado a placer. Eso sí como bien saben los que suelen acudir de forma habitual a sus tiendas, de vez en cuando sí que los valencianos optan por desviarse un poco de este camino trazado y de tanto éxito y apuestan por productos de marcas externas.

El cepillo antitirones que venden en Mercadona

Y lo hacen además con muy buen ojo. Un buen ejemplo de ello es un producto perfecto para esta época del año precisamente por su diseño. No es otro que el Cepillo cabello antitirones con un diseño de la película navideña de Disney Pesadilla antes de Navidad.

Evidentemente estamos ante un cepillo destinado a las más pequeñas de la casa, que suelen apostar por este tipo de diseños. Eso sí, más allá de que sea un cepillo para niñas o niños, lo cierto es que su fuerte es precisamente que es antitirones, por lo que soluciona también uno de los peores problemas de tener el pelo largo.

Cepillo cabello antitirones Pesadilla antes de Navidad que venden en Mercadona

Como no podía ser de otra manera, por mucho que sea un producto que no sea propio de Mercadona, en la cadena alemana han querido aplicar la misma estrategia en cuanto a precio. Y esa no es otra que un precio muy competitivo: 5,50 euros.

Un precio que seguro que va a provocar que sean muchos y muchas los que opten por hacerse con uno de ellos para que las más pequeñas de la casa se peinen de una manera mucho más cómoda.