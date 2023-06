Michael Kors tira la casa por la ventana con este bolso tote a menos de la mitad de su precio original

La moda es un mundo muy amplio que comprende marcas de todo tipo, desde aquellas pertenecientes a cadenas convencionales hasta otras firmas más lujosas. Los precios entre marcas pueden ser muy variados y tendemos a pensar en algunas como inalcanzables, pero firmas como Michael Kors cuentan con sus propias ofertas en artículos de lo más premium.

Las grandes marcas suelen ser una opción que solemos dejar de lado dado sus elevados precios, pero debes saber que muchas de ellas cuentan con su propio apartado de rebajas o precios especiales para poner sus artículos aún más cerca de tu alcance. Una buena forma de apostar por la calidad sin hacer demasiado daño a tu bolsillo.

El bolso estilo tote de piel de Michael Kors ahora rebajado

Aunque puede que no lo hubieras pensado, buscar complementos en las grandes marcas puede ser todo un acierto. Le darán ese toque elegante a cualquiera de tus looks y puede que haya opciones con precios mucho más asequibles de lo que piensas, ¡y si no mira este bolso estilo tote de Michael Kors!

Este bolso cuenta con el emblemático estampado de logotipos de la marca y le añade un toque atemporal. Es un modelo resistente de piel granulada con un espacioso interior con un bolsillo de cremallera para poder llevar tus enseres siempre bien organizados y de forma segura.

Podrás llevarlo colgado al hombre gracias a sus asas superiores con las que disfrutarás de la mayor comodidad, incluso durante los momentos más ajetreados. Está confeccionado en un 100 % piel de curtidurías que cumplen los estándares más altos de rendimiento medioambiental. Además, ¡queda increíble con el vestido verde de Stradivarius!

Tiene las medidas perfectas para aquellas que buscan un bolso espacioso en el que poder llevar todos sus enseres sin problema, cuenta con 38,7 centímetros de ancho x 26,7 centímetros de alto x 17,8 centímetros de profundidad. Podrás encontrarlo en la web de Michael Kors con más de un 65% de descuento a un precio de 138 euros.