Gana en seguridad con esta mirilla electrónica con cámara integrada de Lidl, ahora a mitad de precio

Como ya sabemos, Lidl es una cadena que además de ofrecer los productos típicos de supermercado como de alimentación o de cuidado personal, pone a la venda muy buenas ofertas de dispositivos electrónicos o productos para el hogar. Es por ello que siempre estamos pendientes de sus novedades y esta vez no ha sido menos.

Las mirillas de las puertas no ofrecen toda la resolución que nos gustaría a la hora de ver quien se encentra al otro lado. Hay ocasiones en las que quizás no nos interesa abrir, pero no vemos con claridad de quien se trata o simplemente el ruido al acercarnos o abrir el visor ya alertan a la persona que está fuera de que estamos ahí.

Gracias a esta mirilla electrónica de Lidl, ya no tendrás ese problema. Gracias a este dispositivo, podrás instalar una pequeña cámara en la mirilla de tu puerta para poder ver a tras de una pantalla la imagen nítida de lo que se encuentra al otro lado. Es un producto muy útil para todo tipo de usuarios ya sean particulares o empresas.

El dispositivo ideal para tu hogar que venden en Lidl

La instalación es bastante simple y no requiere de un proceso complicado. Simplemente habrá que cambiar la mirilla tradicional por la pequeña cámara y una vez lista, la imagen la podrás visualizar al segundo de pulsar el botón de la pantalla. Podrás ver la imagen de la cámara durante 10 segundo y después procederá al apagado automático.

Además, otro de los puntos a favor es que la persona al otro lado no sabrá que estás mirando. Podrás obtener una imagen clara con cualquier tipo de luz para asegurar de quién es la persona que está al otro lado de la puerta y si no te interesa abrir, bastará con irte sigilosamente y nadie sabrá que estás en casa.

Si te interesa este producto, estás en el mejor momento. Podrás adquirir esta mirilla electrónica con cámara integrada por la mitad de su precio original en cualquier tienda física de Lidl o incluso en su página web. Antes costaba 114,95€ y ahora podrá ser tuya por tan solo 59,99€. ¡Aprovecha esta oportunidad!