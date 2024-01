El calzado es una de las partes más importantes en nuestro fondo de armario, no solo son unos de los claros protagonistas a la hora de confeccionar nuestro outfit, sino que además consigue marcar la diferencia y cambiar por completo el estilo del mismo y Zara tiene justo lo que necesitas para las ocasiones más formales. Y es que dentro de todas las opciones por las que podemos optar a la hora de conformar cualquier outfit, los mocasines de Zara son una de las favoritas de infinidad de personas.

Cuando combinas prendas de lo más básicas pero le añades complementos llamativos y un calzado diferente, le darás un toque muy personal a tu look y eso es precisamente lo que va a conseguir marcar la diferencia respecto a otros estilos. Si quieres dar un toque elegante a tu conjunto, basta con añadirle unas botas elegantes, unos mocasines o incluso unos tacones. Pero hoy, centrándonos en los mocasines, os hablaremos sobre dos de los más buscados por las clientas más asiduas de Zara.

Los mocasines con detalle de cadena más elegantes de Zara

Como hemos dicho, el calzado va a ser uno de los elementos de nuestro outfit que más va a ayudar a marcar la línea de estilo del mismo. Unos mocasines pueden ser la opción perfecta si lo que estamos buscando es algo elegante y formal, pero cuando buscamos calidad los precios pueden llegar a ser bastante caros.

Los mocasines con detalle de cadena de Zara.

Sin embargo, Zara dispone de una opción de lo más elegante con un diseño que parece sacado de marcas de lujo pero a un precio más que asequible. Se trata de un zapato de tacón estilo mocasín con un acabado brillante. La suela es dentada con volumen tipo track, muy cómoda para todo tipo de ocasiones.

Su diseño de copete subido cuenta con detalle de cadena metálica en el antifaz, con bordes pespunteados y una costura decorativa en la parte delantera. Es tacón es de 6 centímetros, por lo que conseguirás ganar altura de forma sutil. Además, cuenta con una cómoda suela Airfit con plantilla flexible de espuma compuesta de látex y diseñada para ofrecer un mayor confort.

Solo con ver el diseño de estos mocasines, ya podemos ver su calidad. Confeccionados en un 100% de poliuretano con una suela de piel caprina es la opción perfecta para cenas o eventos importantes que requieres looks formales. Podrás encontrarlos en color negro en tallas desde la 35 a la 42 a un precio de 49,95 euros en vuestro Zara más cercano.

Los mocasines dorados para las más atrevidas

Se trata de un zapato tipo mocasín con grabado de estampado animal y acabado con efecto metalizado. Cuenta con una plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort, que es uno de los principales aspectos que destaca en lo que respecta a estos mocasines respecto a otros del mismo estilo: una enorme comodidad.

El mocasín metalizado de color dorado, de Zara.

Ya nos imaginamos este zapato metalizado con un look compuesto por prendas negras, con un conjunto en el que los protagonistas sean unos jeans, con un estilismo más romántico de falda plisada… Sea con lo que sea las vas a poder llevar, porque quedan de diez tanto con vestidos, como con faldas, como con pantalones. Van a poner la guinda al estilismo de la forma más sofisticada y original.

No obstante, si tenemos que hablar sobre el aspecto más determinante de este calzado, es su aspecto: cuenta con un color dorado metalizado, que lo convierte en el mocasín ideal para ocasiones muy especial. Eso sí, es imprescindible encontrar el momento y el outfit idóneos para acompañar estos particulares mocasines, que pueden llegar a resultar algo difíciles de encajar. Pero si lo conseguimos, el resultado es inmejorable.

Y no solo eso, además su precio te encantará: 29,95 euros. Puedes encontrarlo en la página web de la tienda en talla desde la 35 a la 42, ¿te han llamado la atención? No lo dudes y corre a por ellas, nos consta que se van a colgar el cartel de sold out enseguida.