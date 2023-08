Estas mochilas de Amazon te acompañarán a cualquier lugar durante este curso

Se termina el verano, pero aún estamos a tiempo de aprovechar los últimos días de descanso antes del arranque del curso para hacer una última excursión. Si eres de los que les gusta el senderismo y pasear al aire libre, esta selección de mochilas se convertirán en tus compañeras indispensables.

Y es que las mochilas que hemos seleccionado y te presentamos a continuación son de las mejores para echar a la espalda y ponerte a caminar. Allá donde vayas, te sentirás seguro y ligero con cierres de cremalleras resistentes. Son mochilas fabricadas en materiales ligeros que, a la vez, son resistentes al agua y a los elementos.

Y, una vez que se termine el verano, ¿por qué no llevar estas mochilas a la oficina? La versatilidad de las mochilas elegidas permiten que puedas meter el portátil, tu cartera o una carpeta de documentos, ya que cuentan con el espacio suficiente y son seguras, por lo que no tendrás que preocuparte de perder información sensible.

La más segura

La mochila SZLX está fabricada en poliéster resistente al agua, que la dota de buena permeabilidad al aire y disipación del calor. Sus dos correas están acolchadas para mayor comodidad en los hombros.

La mochila SZLX ofrece un transporte liviano para senderismo, deporte al aire libre, la escuela y hasta computadora portátil. Cuenta con varios compartimentos incluyendo uno para computadora portátil y para zapatos separado. Un bolsillo con cremallera en la parte posterior de la bolsa puede almacenar objetos de valor como teléfonos móviles y iPads, que es antirrobo.

Con puerto de carga incorporado, permite cargar su teléfono en cualquier momento y en cualquier lugar. Se puede utilizar de diferentes formas: Como mochila para todos los días, amplias mochilas universitarias, mochila profesional para ordenador portátil. Disponible en Amazon por 42,99 euros.

A favor

Genial para los viajes cortos, con las medidas perfectas para subirla a un avión.

A mejorar

Puede acabar resultando pesada, según los artículos que introduzcas.

La más espaciosa

QT&QY presenta su mochila con capacidad de 45 litros. Sus grandes compartimentos de almacenamiento interior de múltiples capas pueden acomodar una gran cantidad de equipo para actividades al aire libre.

Está hecha de material de poliéster 900D, reforzada y con doble costura en todos los puntos de tensión, lo que la convierte en una mochila resistente al agua y a los arañazos.

Con sistema de correas en la parte delantera y los lados, está diseñada para ser utilizada en combinación con otros equipos, como bolsas adicionales, así como saco de dormir y estera. Diseñada con cinco compartimentos para guardar diferentes cosas, se abre en plano a 180 grados para facilitar el embalaje/desembalaje.

Las correas de hombro acolchadas y zona de la espalda con respaldo de malla ofrecen una mayor comodidad, ventilación y resistencia durante el viaje. Encuéntrala en Amazon por 42,99 euros.

A favor

Su gran capacidad y resistencia la hace indispensable para viajes

A mejorar

La cremallera no es muy resistente

La más resistente

La mochila de Delgeo es una mochila de gran capacidad – hasta 45 litros – y cómoda para llevar de senderismo o de viaje. Cuenta con cuatro compartimentos principales, con una gran variedad de bolsillos exteriores y pequeños compartimentos interiores para ampliar el espacio.

Presentada con tela Oxford 900D de alta densidad y revestimiento especial, la mochila es resistente al agua, al polvo y a los rayones. La correa alivia la carga pesada en el hombro, sus hebillas y cremalleras son duraderas y aseguran un uso prolongado. El amortiguador en las correas le proporciona un gran apoyo y puede hacer que el viaje con la carga pesada sea más cómodo y agradable. Disponible en Amazon por 39,99 euros.

A favor

Mochila cómoda

A mejorar