Potencia tu moreno con el vestido amarillo rebajado de Pull and Bear

Este año las rebajas nos están dando para mucho, y en las rebajas de Pull and Bear aunque hasta ahora haya pasado totalmente desapercibido hemos encontrado un vestido ideal. Que, además, cumple con todo lo que nos gusta en verano las rebajas, el bronceado y lucir tipazo.

Cotilleando en la página web de Pull & Bear hemos descubierto este precioso vestido que se ha mantenido oculto en la sección de descuentos. Un vestido mini de tubo con tirantes finitos en un favorecedor tono amarillo y lo mejor de ello es que es todo por menos de 10 euros.

Este vestido de Pull and Bear se adapta perfectamente a cada una de nuestras curvas, tiene el color ideal para que nuestra piel luzca más morena aunque aún no hayamos podido pisar la playa o no somos de las que echan mano del autobronceador.

Con un tejido en canalé que no puede estar más en plena tendencia y que encima no puede ser más versátil además seguramente que vaya a ser la prenda más cómoda que tengamos en nuestro armario, ya que este punto es tan elástico que nos deja total libertad de movimiento, no aprieta y no se mueve de su sitio.

Lo mejor de este vestido de Pull and Bear es su diseño ya que es ideal en todo tipo de cuerpos, ya que sienta bien a cualquier silueta, da igual si tienes el pecho grande, pequeño, cintura definida, barriguita, más cadera, menos cadera, espalda ancha o estrecha… Este vestido que es todo un básico del verano queda increíble.

Actualmente solo lo podemos encontrar en la página web de Pull and Bear de la talla M a la XL por 7,99 euros, ya que desgraciadamente se encuentra agotado en todas las tiendas físicas, así que si te ha gustado, corre, y no te lo pienses mucho porque las tallas vuelan.

Este vestido de Pull and Bear es uno de esos básicos que nos salvan de cualquier apuro.