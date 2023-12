Una Navidad de lo más dulce: los postres que no pueden faltar en tu mesa estas fiestas

La inminente llegada de la Navidad es sinónimo de muchas cosas. El espíritu navideño va de la mano de las luces de colores, las compras de regalos a nuestros amigos y familiares, y una pintoresca decoración que riega las calles de todas las ciudades del mundo. Pero, sobre todo, es tiempo de reuniones familiares, y de pasar tiempo con nuestros seres queridos.

Una época que muchos temen, en gran medida, por la gran cantidad de comidas que toman lugar durante las semanas de Navidad, y que ponen en riesgo los trabajos dietéticos que hemos llevado a cabo durante todo el año. Sin embargo, si hay una época en la que merece la pena dejar a un lado la dieta por unos días y disfrutar del momento, esa es la Navidad.

Y es que más allá de todas las comidas que tienen lugar en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, la Navidad destaca por la gran cantidad de dulces típicos propios de la época navideña. España, con su gran tradición gastronómica, cuenta con una larga lista de dulces navideños. Y por ello, hoy te brindamos una lista sobre todos aquellos que no pueden faltar en tu mesa esta Navidad.

Los dulces navideños imprescindibles en tu mesa de cara a estas fiestas

Y si hablamos de dulces navideños, sin lugar a dudas tenemos que arrancar hablando del rey de reyes. El dulce por excelencia es, sin lugar a dudas, el turrón. Un dulce que, según los historiadores, tiene su origen en la Península Arábiga, siendo los propios árabes quienes los trajeron por primera vez hace ya varios siglos a las costas mediterráneas.

Foto: Pexels.

Un dulce que ha ido evolucionando, y que se ha ganado el puesto de dulce por excelencia por su enorme versatilidad de sabores y versiones: si no te gusta el chocolate, lo puedes encontrar de yema. Si no te gusta de yema, lo puedes encontrar de caramelo. Y si no quieres pasarte con las calorías, puedes encontrar versiones bajas en calorías. Precisamente por ser un dulce que se adapta a todos los gustos, es considerado el dulce por excelencia.

Dejando atrás el turrón, y ahora hablando de un dulce que sí nació en España, los polvorones son el otro imprescindible en cualquier sobremesa de estas reuniones navideñas. Tiene su origen en Estepa, Andalucía, donde se lleva elaborando desde el siglo XVI, por parte de reposteros que utilizaban la manteca de cerco como elemento principal.

Con el paso de los siglos, su receta se fue desarrollando, con el objetivo de dar pie a mantecados mucho más sofisticados, y capaces de conservarse en mejor estado durante periodos mayores de tiempo. Sin embargo, a pesar de que se ha globalizado en gran medida, los polvorones de La Estepeña, siguen siendo considerados a día de hoy los mejores que podemos encontrar en el mercado.

Siguiendo por otro clásico de nuestro país, pero esta vez viajando a Castilla y León, las yemas de Santa Teresa son otro de los dulces más buscados en toda España. Un postre que nació allá por el siglo XIX en Ávila, de la mano de una pastelería que continúa abierta en muchas localidades castellano-leonesas a día de hoy: La Flor de Castilla.

Un postre muy reconocible, tanto por su aspecto, que consiste en pequeñas bolas de color anaranjando, envueltas por una tartaleta de papel blanco, como por su sabor, elaborado a base de yema de huevo y azúcar, que le brindan un dulcísimo sabor que lo convierte en el postre ideal para esos largos banquetes navideños.

Foto: Pixabay.

En el cierre de las Navidades, y otro imprescindible en estas fechas, nos topamos con el Roscón de Reyes. El postre por excelencia que se disfruta en todos los hogares de España el 6 de enero, día en el que los Reyes de Oriente dejan todo tipo de regalos debajo de nuestros árboles.

Un postre que, al igual que el turrón, triunfa por su variedad: a día de hoy podemos toparnos en plataformas como Mercadona o El Corte Inglés con versiones con o sin fruta escarchada, en función de si se trata de un complemento que nos gusta o no. Por otro lado, a pesar de que el roscón original esté elaborado a base de nata, también podemos toparnos con roscones de crema, si lo preferimos, o, en caso de que no nos guste ninguno de los dos, también podemos optar por un relleno de masa para este clásico postre.