Netflix invierte millones para contar el episodio oscuro que involucró a Taylor Swift

Netflix empieza a anunciar próximos estrenos de cara a la nueva temporada. La plataforma en streaming sigue creando contenido, tanto en series como películas, para atraer a los abonados y a nuevos clientes.

Esta semana la compañía iniciará la producción de una serie de ficción sobre el nacimiento de Spotify, la plataforma de música en ‘streaming’ que se ha convertido en líder del sector en poco más de diez años.

Ahora mismo, este proyecto no tiene título. Lo poco que se sabe es que constará de seis episodios que girarán entorno a la historia de su fundador, el joven empresario tecnológico sueco Daniel Ek. La serie se inspira en el libro Spotify Untold, donde se detalla como fueron los oscuros comienzos de la plataforma.

Hablará desde el arduo trabajo de persuasión de los sellos discográficos para firmar con la plataforma, a la guerra personal de Steve Jobs con su lanzamiento en Estados Unidos, pasando por los conflictos con grandes estrellas del pop como Taylor Swift y Bob Dylan.

Taylor Swift declara la guerra a Spotify

Taylor Swift fue una de las artistas que puso en el hilo de la desaparición a Spotify. Por eso, La joven pidió retirar todo su catálogo de la plataforma.

“No estoy dispuesta a contribuir con el trabajo de mi vida a un experimento que siento que no compensa de manera justa a los compositores, productores, artistas y creadores de música“, contó en su momento la estadounidense. “Simplemente no estoy de acuerdo con la percepción de que la música no tiene valor y que debe ser gratis”, señaló la cantante.

Spotify lanzó un mensaje a las redes para llegar a un acuerdo y no tener una mala relación. La plataforma le pedía que no decidiese retirar su música de ésta.

El anuncio de la retirada de sus canciones causó un gran revuelo en la industria y se puso en duda el valor de la plataforma en streaming. Cuestionaron la rentabilidad del servicio. No fue la única artista que tuvo peleas con Spotify. Muchos artistas pusieron duras restricciones.