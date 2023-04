Nike rebaja estas tres sudaderas casual para hombres ahora por menos de 40 euros

Aunque siempre tendemos a dar más importancia a otras secciones dentro de nuestro fondo de armario, esa parte de prendas y complementos básicos para los estilos más casual y desenfadados acaban siendo a las que más uso vamos a dar, y es por ello que estas sudaderas en oferta de Nike podrían ser muy buena opción para añadir a tu colección.

No siempre las blusas, camisas, americanas o vestidos son prendas que nos vamos a poner en nuestro día a día y es por ello que no hay que descuidar esa sección de sudaderas o vaqueros que solemos ponernos en nuestros looks de diario. Si además quieres apostar por la calidad, Nike tiene una selección de las mejores sudaderas para hombre con buenos descuentos.

Nike Sportswear Club Fleece

Esta primera opción es una de nuestras favoritas, y no solo por el precio. Se trata de la sudadera con estampado Nike Sportswear Club Fleece, un básico de tu fondo de armario que combina un llamativo logotipo Futura en el pecho con la suavidad y la comodidad del tejido Fleece. Un look único para tu día a día que está disponible tanto en azul como en rosa, negro o gris con un descuento del 40%, a un precio de 35,97 euros.

Sudadera Nike Paris Saint-Germain Club

Una sudadera con capucha París Saint-Germain, una prenda clásica de tejido Fleece diseñada para mantener la calidez mientras animas al equipo. Ideal para aquellos apasionados del club, con un tejido cepillado, liso en el exterior y cómodo en el interior. Cuenta con los puños y el dobladillo elásticos para mantener la prenda en su sitio mientras te mueves. Está disponible en color azul, naranja o verde pastel con un descuento del 40%, a un precio de 38,97 euros.

Nike Sportswear Standard Issue

Por último, tenemos la sudadera Nike Sportswear Starndard Issue, una propuesta para diario de lo más cómoda y con mucho estilo. Ha sido confeccionada con el mismo tejido Fleece suave que tanto nos gusta y cuenta con geniales estampados serigrafiados inspirados en los 90 aportan un toque retro a este básico de tu fondo de armario para el día a día. Está disponible con un descuento del 40% a un precio de 38,97 euros.

Esta es solo una pequeña selección de la gran variedad de sudaderas, así como otro tipo de prendas que podemos encontrar en la sección de ofertas de la web de Nike. Un amplio abanico de posibilidades que te ayudarán a reforzar el lado más básico y casual para uso diario de tu fondo de armario.