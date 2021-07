Estamos en verano y es momento de disfrutar de las altas temperaturas y las largas horas de sol. Los mejores sitios para hacerlo es en una piscina o en la playa. Uno de los indispensables en nuestro armario o en nuestra maleta cuando nos vamos de vacaciones es el bañador o el bikini. Pero no es el único que nos acompaña este verano. No nos podemos olvidar de las chanclas de piscina, que también nos sirven para la playa o para dar un paseo.

Amazon ha rebajado el precio de la tradicionales chanclas Nike. Son las más vendidas en verano. Actualmente se encuentran disponibles en la web de Amazon a partir de 20,83 euros dependiendo de la talla.

Es el modelo Victori One Slide. Es uno de los modelos más cómodos del mercado. No produce rozaduras y evita resbalones. Además, no se rompen.

La chancla de Nike que destaca por su comodidad

El material exterior está hecho de caucho. El revestimiento es de Synthetic. La suela está hecha de Synthetic Rubbe con un cierre slip on. No tiene tacón y la altura de la suela es de un solo centímetro.

El modelo negro está rebajado en Amazon y en estos momentos en todas las tallas, de la 38,5 a la 49.

.

Los usuarios que ya se han hecho con esta oferta de Amazon están muy contentos con las chanclas Nike, especialmente por su comodidad. “Parece que estás flotando”, escribe un cliente.”Son muy cómodas ya que la parte del empeine no es de plástico sino algo acolchada.

La parte de la suela es mullida y hace que sean comodísimas. Eso sí, como toda chancla se plástico, es fácil que el pie sude con ellas”, dice otro. Uno se alegra porque Amazon tiene disponibles algunas tallas grandes que no se encuentran en tiendas físicas.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos