Las nuevas lacas neón de Mercadona harán que el verano sea tuyo: ¡las vas a querer todas!

El verano es una época de alegría y disfrute. Es por eso que conforme se acercan estas fechas, empezamos a ver más colorido por todas partes. La gente guarda sus prendas oscuras y empieza a vestir de colores llamativos. Los tonos vivos salen a relucir en la oficina, en las fiestas, en la playa, y como no, en los festivales de verano.

Pero este año no solo eso, sino que el neón vuelve a estar de moda. Y es que son los colores que más pegan en estos meses. No hay nada mejor que estar todo el día en la playa, llegar a casa por la noche morena y ponerte un vestido de un color neón. Y no es solo tendencia en prendas de ropa, sino que ha vuelto la moda de las uñas en colores fluor. Mercadona, que está al tanto de las últimas tendencias, no ha tardado en sacar una colección de lacas de uñas que no dejará indiferente a nadie.

Con las nuevas lacas neón de Mercadona deslumbrarás por donde vayas

Las nuevas lacas de uñas neón de Mercadona son ideales para lucir este verano. De la marca Deliplus, estas lacas de uñas son un lanzamiento estrella. Si tienes un evento especial, es el momento de arriesgar con unas uñas atrevidas y que llamen la atención de todos los invitados. Además, su precio es muy económico, así que puedes comprar varios y probarlos. Cuestan 2,75 euros y contienen 4 ml en cada lado.

Estas lacas también son perfectas de cara a los festivales de verano, ya que son los eventos en los que la gente puede lucir looks super diferentes y atrevidos y que mejor que combinarlos con unas uñas muy llamativas. Están disponibles en cinco colores diferentes: rosa, verde, naranja, amarillo y coral. Se trata de colores muy vibrantes con los que te sentirás única estas vacaciones.

Además, son super fáciles de aplicar, así que si no tienes mucho dominio pintándote las uñas no te preocupes, con estos esmaltes te quedarán como si fueras toda una profesional de la manicura. Solo tienes que aplicar el color en dos pasos y después de dejarlas secar, estarás lista para brillar allá donde vayas. Estas lacas poseen aplicador en los dos lados. Primero debes aplicar una capa de base blanca para destacar mejor el color neón, dejarás secar y después aplicar una capa del color.

Esta laca de uñas neón de Mercadona dará un toque de color a cualquier look veraniego. Foto: Mercadona

De esta forma los colores neón quedan muy bien definidos. Sin duda, todo el mundo te preguntará como has conseguido el color de tus uñas. Destacarás tanto en la playa como en las fiestas veraniegas. Y puedes combinarlo tanto con otras prendas que llamen la atención, como con conjuntos en colores neutros, con los que también se verán muchísimo, como este total look de Mango.

Si te han gustado las nuevas lacas neón de Mercadona de Deliplus, que tan acorde van con las tendencias del verano, no dudes en incorporarlas al carrito en tu próxima visita a Mercadona. Serán el complemento perfecto para armar tus outfits más cañeros.