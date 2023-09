La OCU solicita la retirada del iPhone 12: ¿es realmente peligroso para la salud?

El ámbito tecnológico cuenta con un enorme impacto sobre nuestras vidas a día de hoy. Y dentro de los grandes transatlánticos de la tecnología, Apple es una de las empresas que cuenta con un mayor poder. Y los iPhone, la joya de su corona, son uno de los teléfonos más valorados a nivel global, en todos y cada uno de sus modelos.

Por eso, nadie se esperaba que a día de hoy, la Organización de Consumidores y Usuarios se opondría frontalmente a la comercialización de uno de sus modelos. Pero así ha sido, y es que, a lo largo de los últimos días, se ha levantado una enorme polémica alrededor del iPhone 12, el cual a día de hoy corre peligro real de ser retirado del mercado.

La OCU apoya la retirada de los iPhone 12 del mercado internacional

Todo comenzó cuando un estudio de la Agencia Nacional de Frecuencias francesa, determinó que las emisiones de ondas no ionizantes de este teléfono móvil superaban por bastante el límite legal establecido por la Unión Europea. Un límite SAR que está fijado por estas leyes europeas en 4 W/kg, mientras que las emisiones de este modelo alcanzan los 5,74 W/kg.

Es por ello que, desde Francia, ya se han activado mecanismos legales para prohibir su venta. Y ante la duda sembrada por el estamento francés, la OCU también se ha posicionado, apoyando la postura que insta a retirarlo del mercado de forma temporal hasta que la polémica quede aclarada y el problema haya sido solucionado.

No obstante, no parece una solución sencilla ni cercana. En primer lugar, porque en las propias tiendas de Apple ya no se comercia este modelo, pero sí en muchas otras plataformas. Y por otro lado, porque son cientos de miles de personas las que poseen este dispositivo en España, y parece poco viable retirarlos sin ofrecerles un recambio o una indemnización.

Sin embargo, ante la duda generada por esto, es importante tranquilizar a los usuarios: el iPhone 12 no supone un peligro para nuestra salud. Y es que el marco establecido por la Unión Europea cuenta con un amplio margen de seguridad. Esto quiere decir que, para que estas emisiones fuesen peligrosas, estas radiaciones deberían ser 50 veces más potentes de las emisiones de este dispositivo.

Aún queda mucho por determinar en este caso, y está por ver cuál será la actuación oficial de Apple hasta que se determina cual es el alcance real del problema. Sin embargo, ante la polémica surgida, y si bien toda precaución es poca, también es importante reducir el alarmismo de un mensaje que, en primera instancia, parecía indicar que se trataba de un terminar directamente peligroso para nuestro bienestar.