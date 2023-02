El pantalón de vestir con más estilo para ir a la oficina lo hemos encontrado en Sfera

Cuando queremos sentirnos cómodas, el look sporty con un chándal es insuperable. Lo que pasa es que este outfit no es apto para ocasiones como ir a la oficina, donde se necesita más formalidad y elegancia y ese tipo de prendas no se ven bien. Alternativamente, hay opciones de prendas de punto, como un jersey oversize que se puede usar con leggings o un conjunto de top y pantalón.

Sin embargo, esas prendas no son todo lo profesional como deberían ser. La mejor opción son los pantalones clásicos de vestir, combina un look limpio y sofisticado, perfecto para el trabajo, con la comodidad de un jogger. Así que no pierdas la oportunidad de ir bien vestida y cómoda esta temporada con estos pantalones de Sfera con puño.

Pantalón fluído puño Sfera

Es un pantalón que ha conquistado con un color beige y corte que llama mucho la atención, y Sfera los ha combinado con una camisa blanca que le sienta como anillo al dedo.

Nos encanta la forma en que Sfera ha dado vida a estos pantalones, ya que no solo ha creado un diseño que se puede usar con total comodidad y confianza, sino que también puedes combinarlo con una gran variedad de básicos.

Se trata de unos pantalones de traje, pero con caída fluida, que tienen una estructura muy cómoda y que se cierra estilo pulsera en los tobillos. Es un pantalón de tiro medio que se puede combinar con todo tipo de chaquetas y americanas, por lo que no estarás limitada en este sentido.

Lo mejor de este pantalón es que tiene un precio de 35,99 euros, en la página web de Sfera o en tiendas física en tallas de la S a la XL, por lo que cualquiera se puede hacer con este pantalón sin mayores problemas.