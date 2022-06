Parfois se lanza al mundo nupcial con unas increíbles opciones para novia

Lo nunca visto o lo que nunca esperamos ver, Parfois se ha lanzado al mundo nupcial con unos trajes de novia que son una pasada aunque spoiler no son aptas para novias clásicas. Pero la verdad que seguimos flipando porque no son vestidos que parezcan de novia, no es una colección de novia como tal.

Leer más: El maquillaje de novia de Marta Lozano que querrán todas las novias

En esta colección de Parfois hay desde vestidos de estilo lencero, minimalistas, trajes de chaqueta y hasta un dos piezas de top y pantalón de plumas. Además de accesorios como velos, diademas, tiaras. Una colección para novias con mucho estilo pero que quieran ir sencillas el día de su boda.

Parfois se ha lanzado al diseño nupcial con una selección de looks de novia asequible entre los que hay dos vestidos largos, un tuxedo blanco, un dos piezas de plumas y dos vestidos de strass brillante tipo red. Que son buenos fichajes tanto si te vas a casar como si tienes un graduación la verdad que esta nueva colección de Parfois no ha dejado alucinadas.

Una de las opciones que más nos ha gustado es el vestido largo satinado, con cuello de pico y asas finas y una abertura trasera. Esta fabricado en 100% viscosa y su precio sigue la linea de los de la marca, puedes hacerte con este vestido de novia por 39.99 euros.

El conjunto de plumas es ideal para las novias más rompedoras, el top corto de escote recto y hombros descubiertos y cierre trasero con cremallera oculta en costura. El pantalón largo es de estilo wide leg con cintura elástica y abertura lateral. Este producto esta disponible en talla única, diseñado para crear las siluetas más variadas y adaptarse a diferentes tipos de cuerpo. El precio del top es de 15.99 euros y 32.99 euros el pantalón.

En Parfois también tienen otras opciones igual de ideales que estás además los accesorios de esta coleección son una monada.