El maquillaje de novia de Marta Lozano que querrán todas las novias

El sábado pasado la influencer valenciana, Marta Lozano y su novio Lorenzo se daban el sí quiero en la localidad valenciana de Jávea. Una boda muy emotiva, que dejo numerosos momentos muy bonitos, además de un gran desfile de influencers.

La influencer ha optado por un maquillaje discreto super natural que da frescura y luminosidad al rostro. La novia aposto por con tonos de maquillaje que más favorecen, los nude. La influencer no ha arriesgado en el día de su boda luciendo otras tonalidades con las que pudiera no sentirse tan cómoda y ha optado por la opción más segura que es algo que deberían hacer todas las novias ya que arriesgar con un maquillaje con el que no te sientas cómoda puede jugar muy malas pasadas.

Junto con su maquilladora habitual, Mara Fervi, han creado un maquillaje con el rostro iluminado, ojos ahumados, un discreto eyeliner negro y labios nude. Todo realizado con productos de Dior Makeup. Lo primero es la hidratación de la piel algo que es muy importante y que deberíamos realizar todos los días, investigando hemos descubierto que la novia utilizo los productos de Dior, Capture Totale Super Potent Serum para restaurar y equilibrar y Forever Skin Veil para perfeccionar y alisar la tez.

El siguiente paso super importante es la piel que es una de las claves del maquillaje de novia de Marta Lozano, usaron Forever Skin Glow, una base de maquillaje se caracteriza por igualar el tono de la piel aportando un aspecto fresco, natural, confortable y de larga duración y un corrector a juego con la base para esos tapar esas ojeras que podemos tener de los nervios antes de el gran día.

El punto de este maquillaje es el bronceado que se ha intensificado y dejado monísimo con unos polvos bronceadores también de Dior. Algo que combina a la perfección con un maquillaje luminoso en una tez bronceada son unos ojos ahumados en tonos ámbar, bronce y cobre, de la paleta 5 Couleurs Couture Dioriviera Tono 479 Bayadère , junto con un delineado con el eyeliner Diorshow On Stage Liner Matte Black. Creando unos ojos con una mirada muy potente.

En definitiva, Marta iba guapísima y lo mejor para conseguir este efecto se pueden utilizar otros productos que no sean de Dior.