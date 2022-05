Los productos de maquillaje perfectos para millennials

Los millennials son esa generación comprendida entre 1981 y 1993 más o menos y si perteneces a este grupo o simplemente te encanta el espíritu que caracteriza a esta generación, aquí tienes los nuevos productos de maquillaje que más lo están petando en esta generación.

Leer más: La base de maquillaje que necesitas para la primavera con SPF y ligera

Una de las novedades de maquillaje que están encandilando a los millenials es el eyelyner invertido una tendencia que han arrebatado a la generación Z pero que los millenials han hecho completamente suya. Concretamente se lleva de colores, para resaltar el de tus ojos, así como en posición ascendente para dar un efecto ‘lifting’ de muy favorecedor.

Un lápiz de ojos que sea cremoso, como este de Urban Decay, es el mejor para ello ya que es el más sencillo difuminarlo en dirección a la sien. Si tienes los ojos de este color, como Hailey los resaltará muchísimo . En cambio si los tienes verdes o marrones, prueba mejor con un tono rosa. Esta lapiz de ojos de Urban Decay a la venta en Sephora cuesta 23.99 euros.

Otra opción de maquillaje que no te puedes perder es el colorete efecto ‘sunburn’,o mejor dicho un efecto como quemada por el sol. Poniendo el colorete en las mejillas pero también en la nariz puedes alcanzar este efecto. Una buena opción para ello es el colorete ‘Lip & Cheek Glow’ en el tono ‘Passions’ de Charlotte Tilbury a la venta en Sephora. Un colorete en crema, es más lo fácil de integrar y difuminar, quedando mucho más natural y obteneniendo un look como de playa de una manera muy sencilla. Puedes aplicarlo tanto con brocha o directamente con los dedos. El precio de este producto es de 39.99 euros.

Otra tendencia millennial de maquillaje que no puedes perder de vista son las cejas estilo ‘soap’. Esta tendencia solo reafirma que se siguen llevando las cejas gruesas, con la ayuda de un gel o cera para fijar, peinarlas hacia arriba para aumentar el grosor. Para ello el gel fijador de cejas de Kiko Milano es ideal ya que no solo consigue este efecto sino que mantiene cada pelito fijo en su sitio durante mucho tiempo. Además tiene muy buen precio esta disponible en Sephora por 7.19 euros.

Leer más: Mercadona es imbatible con este producto desmaquillante que arrasa en ventas

Con estos tips de maquillaje serás una millennial super en tendencia además de que son trucos que favorecen mucho en verano.