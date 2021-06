Parfois pone de moda un complemento pirata por 8,99 euros

La moda cambia por momentos, sin embargo hay algunos estilos que llegan para quedarse. Es el caso del divertido tie-dye. Las prendas con este estampado, que tú misma puedes hacer en casa, triunfaron el año pasado, y parece que esta temporada los ‘looks’ setenteros se ponen de moda. Hemos visto esta práctica incluso en manicuras y el efecto es realmente alucinante.

Ya no solo vemos este estampado en prendas de ropa, sino que ahora también conquista los accesorios para que vayas perfectamente combinada.

Parfois ha sido la primera marca en poner de moda el pañuelo pirata con tie-dye. Una colección chula y refrescante muy apropiada para este verano. Y encima es muy atrayente porque ha elegido los colores pasteles, de moda esta temporada.

El pañuelo, un indispensable en los armarios

Entre una gran variedad de pañuelos, para todos los gustos, nosotros hoy nos quedamos con este pañuelo tipo diadema con su divertido estampado. Está disponible por solo 8,99 euros.

También se pueden encontrar estilos coleteros, turbantes, con lazo, tipo pañuelo, entre otros. El rango de precio va desde 1,99 euros hasta los 10 euros.

Los pañuelos llevan años triunfando entre el público femenino porque aportan un ‘look’ informal muy casual y a la vez muy juvenil. Esta tendencia estuvo muy de moda hace décadas.

No obstante, en aquella época no existían con tantas formas y colores. Ya no hay una sola regla. Póntelo como mejor luzca para ti. Para el verano, el pañuelo se ha convertido en el accesorio indispensable en el armario de cualquier mujer.