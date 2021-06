Parfois versiona el bolso más caro de Chanel de 236.000 euros

En Economía Digital te hemos hablado de numerosos bolsos de firmas de alta costura cuyos precios se salen de lo normal. Complementos que en ocasiones superan los 4.000 euros.

No obstante, esta cifra queda en ridículo al lado de lo que cuestan algunos de los bolsos más caros del mundo. Bolsos que están elaborados con los materiales más sorprendentes como pueden ser cables de auriculares, bolsas de té, broches de diamantes y zafiros, piel de animales exóticos…

Así es el bolso más caro de Chanel

A ello, además, se suma la mano y el gusto de los diseñadores más cotizados del mundo. Y estamos hablando de creaciones que en ocasiones no se resumen en un simple bolso, sino que se transforman en collares y otros accesorios. Y entre los bolsos más caros del mundo destacamos el ‘Diamond Forever Classic’ de Chanel.

Diamond Forever Classic de Chanel

Un bolso que fue creado en una edición limitada de 13 unidades y que costaba 236.000 euros. El motivo de su alto precio reside en gran parte en los 334 diamantes que llevaba engarzados con oro blanco de 18 quilates. Además, las correas del hombro también estaban hechas con oro blanco. Y lucía un diseño con un grabado de piel de animal.

No obstante, no podrás comprar uno si no es en el mercado de segunda mano, pues no tardaron en agotarse. Y tampoco si no reúnes más de 236.000 euros, pues quien lo revenda no lo hará por el precio por el que lo compró. Estamos hablando de uno de los artículos más cotizados del planeta.

Sin embargo, sí puedes encontrar réplicas en algunas firmas de moda. Y aunque no llevan diamantes incrustados, tampoco te costarán tal cantidad de dinero.

Parfois se inspira en el bolso de Chanel de 236.000 euros

Por ejemplo, en Parfois puedes encontrar el ‘Bolso Bandolera Grabado Animal’, un complemento que recuerda mucho al ‘Diamond Forever Classic’ de Chanel, pero que solo te costará 22.99 euros.

Bolso Bandolera Grabado Animal de Parfois

En este caso hablamos de un bolso que cuenta con un asa de mano superior y otra de cadena con hombrera para llevarlo como bandolera. Su cierre es metálico de solapa y con imán. Y sus medidas son de 22 x8,5 x 13 cm. Además, lo tienes disponible en colores blanco o negro.