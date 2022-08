Pedro del Hierro tiene la bolsa de playa definitiva con un 75% de descuento

Como ya veníamos diciendo este año las ultimas rebajas de Pedro del Hierro vienen más fuerte que nunca y ya son muchos los chollos que hemos fichado. En esta ocasión hemos encontrado un esencial para los que se van de vacaciones en agosto, una bolsa de playa súper elegante.

Una buena bolsa de playa es un básico imprescindible en cualquier maleta de vacaciones, y en esta ocasión puedes hacerte con una de calidad a prácticamente precio de saldo. Este articulo se encuentra en la sección de hombre, pero es ideal también para mujer. No dejes escapar este chollazo de última hora de las rebajas de Pedro del Hierro.

La sorpresa ha venido cuando este articulo lo hemos encontrado de pura casualidad en la sección de hombre de Pedro del Hierro. Que contra todo pronóstico tiene algunos tesoros como esta bolsa de playa que todas podemos usar, con mucho estilo y que es de lo más bonita.

Esta bolsa de playa tiene una gran capacidad para llevar todo y más. Desde una toalla o dos grandes, el libro que estamos leyendo, el teléfono o hasta el portátil. O todo lo que se te ocurra ya que es un bolso de grandes dimensiones fácil de llevar y combinable con todo nuestro armario en esta época del año. Por lo que podemos darle mucha utilidad fuera de la playa o la piscina.

Otro puntazo de este bolso es que es un complemento ideal para el verano, ya que se puede lavar. Al estar fabricado de algodón podemos poner esta bolsa directamente en la lavadora. Si eres de las que te llevas tus tés, café o ensaladas fresquitas a la playa, seguro que muchas veces has tenido algún tipo de incidente. Algo inevitable pero que si te vuelve a ocurrir con este bolso de Pedro del Hierro ya no será ningún tipo de drama. No te preocupes, esta bolsa la podrás meter directamente en la lavadora.

Costaba casi 100 euros y ahora puede ser nuestra por tan sólo 25 euros, gracias a un 75% de descuento.