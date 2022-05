Los pendientes básicos del día a día en Singularu

Es probable que no hayas oído hablar de está marca pero cuando veas los diseños y precios no podrás parar de mirar su página web. La joyería low cost Singularu no para de arrasar y cada vez está presente en más ciudades aunque si aun no han abierto en la tuya siempre te quedará el online.

Leer más: Los pendientes dorados que llevan meses encabezando la lista de más vendidos de Parfois

Lo mejor es que dentro de la gran variedad de artículos que tienen cuentan con una sección con acabado en oro donde puedes encontrar los pendientes perfectos para el día a día esos básicos que pegan con cualquier look. Los pendientes Vera Oro, son un buen ejemplo. Con una forma orgánica y de medio aro, los Pendientes Vera de Singularu se adaptan a la forma de tu oreja llenando tus looks de sofisticación. Bañados en Oro de 18k, son ideales para combinarlos con tus pendientes de oro favoritos. Su precio es de 19.99 euros.

Otro modelo de Singularu que no puedes perderte son los pendientes Moon & Star Oro. Con la forma de una pequeña luna y una estrella cargadas de brillo . Estos pendientes de Plata de Ley 925 están bañados en Oro de 18k un diseño muy mono y juvenil. Aunque podrían usarse como primeros pendientes una buena forma de llevarlo serían de segundo y terceros como recomiendan en Singularu. Su precio es de 19.99 euros.

Otro modelo de Singularu son los pendientes Heart Shape Oro. Estos pendientes de corazón son ideales tanto para las peques de la casa como para sus mamas una oportunidad genial para ir a conjunto con tu hija. Están hechos en plata de Ley 925 y bañados en oro de 18kt. Su precio es de 24.95 euros.

Además de estos modelos bañados en oro también tienen bañados en plata y en plata rosa por unos precios que son de escandalo. Sí estás busacando un detalle para regalar o un capricho en la web de Singularu hay verdaderos chollos.