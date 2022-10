Los pendientes de plata de Pandora que son un acierto por menos de 50 euros

La firma de joyas Pandora han conseguido convertirse en adictiva, no solo por las veces que nos tienta con infinidad de charms para decorar pulseras o incluso collares, también por sus diseños en pendientes totalmente irresistibles. Esta joya es uno de los accesorios más llamativos de nuestros looks, capaces de dar luz a un estilismo, e incluso de transformarlo.

Todas clasificamos las joyas en dos grupos: por un lado, las que llevamos a diario, más discretas pero perfectas para elevar nuestro look, y en segundo lugar, aquellas que utilizamos para ocasiones algo más especiales, ya sea por su significado o porque su diseño es de impacto y están preparadas para hacernos brillar mucho. Pero tenemos buenas noticias, porque ahora pasar de un mood a otro es muy fácil con estos pendientes de margaritas de Pandora. ¿La razón? Son tan versátiles que te servirán para cualquier ocasión.

Si buscas un pendiente que no pase de moda y puedan usar todas las mujeres de la casa la respuesta es unos de botón. Este tipo de joya siempre está en tendencia y son muy cómodos para el día a día (incluso se puede dormir con ellos). Por su versatilidad y capacidad de pasar de generación en generación es un tipo de pieza en la que conviene invertir. Pandora ha lanzado estos dentro de su nueva colección con piezas más minimalistas.

Pendientes margarita Pandora

Los pendientes de los que te hablamos son unas margaritas de plata de primera ley. Son un pendiente imprescindible, tanto para adultos como para niñas y adolescentes. Tienen un precio de 49 euros y llevan un trio de flores colgantes donde se presentan tres margaritas juntas en tamaños decrecientes, cada una con una imagen y personalidad propias.

Aunque son pequeños y discretos no resultan sosos, por lo que no es obligatorio combinarlos con más pendientes. Por supuesto, también podemos lucirlos solos como parte de nuestros looks diarios.