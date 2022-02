El perfume de fragancia oriental de Parfois que no tiene nada que envidiar a las grandes marcas

Encontrar la fragancia ideal de uso diario no siempre es una tarea fácil. Siempre resulta complicado dar con esa colonia cuyo olor te represente, no te canse demasiado y, además, no sea de un precio muy elevado para poder utilizarla diariamente sin preocupaciones.

Aunque las colonias y perfumes no son precisamente baratas si nos vamos a las marcas principales, existen otras opciones que se pueden convertir en tu colonia diaria con una calidad que no tenga nada que envidiar a marcas más caras y a un precio mucho más asequible y Parfois te ofrece una alternativa.

El perfume de Parfois perfecto para regalar este San Valentín

Se trata de un perfume con una cálida fragancia oriental de pimienta rosa y negra, lavanda, flor de violeta, rosa e incienso en combinación con suaves toques de ámbar, ládano y notas de agar. Se llama “Le Jour” y puede llegar a convertirse en un perfume imprescindible en tu estantería.

Es una fragancia exclusiva de Parfois de la colección “Les Jours” que se vende en sus tiendas en envases de 100 mililitros. Esta colección de perfumes puede ser el regalo ideal para San Valentín, si deseas ir a lo seguro y sorprender a tu pareja este perfume será todo un acierto.

Únicamente está disponible con una capacidad de 100 mililitros y se puede comprar en cualquier tienda física de Parfois o si lo deseas, también en su página web para envío a domicilio o para recoger en tu tienda más cercana. Además de asegurarte una colonia de calidad no será necesario gastar una gran cantidad de dinero por lo que podrás utilizarla sin problema de forma diaria, ya que podrás adquirirla por tan solo 12,99€.

