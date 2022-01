Por 3 euros te puedes hacer con el foco LED que ilumina el interior de tus armarios

A lo largo de su vida, todo el mundo ha ido a oscuras por los pasillos de su casa por no dar la luz para no molestar al resto de personas. Es una práctica muy habitual, pero no muy recomendable, ya que de forma frecuente suele saldarse con un golpe no deseado que te hace preguntarte si realmente ha valido la pena no encender la luz.

Y si hay una empresa que piense en todos esos pequeñas de nuestro día a día y en cómo solucionarlos es, sin duda, Ikea. La corporación sueca siempre tiene ese producto que alguna vez en nuestra vida todos nos hemos preguntado si en algún momento llegaría a existir, y en como su existencia nos facilitaría la vida.

Una opción versátil, accesible y barata

Y en esta ocasión, han dado justo en el clavo para solucionar esos problemas que todos hemos tenido en alguna ocasión con la luz. Y es que ha lanzado su producto HALVKLART, que no es ni más ni menos que un foco de luz LED que podemos utilizar tanto en zonas de interior como de exterior.

El foco LED HALVKLART de Ikea, disponible por solo tres euros.

El motivo de su versatilidad consiste en el poco calor que desprenden las luces LED, algo que permite que pueda ser utilizado en interiores, como en un armario, para iluminar hasta el último rincón, sin el riesgo de que la ropa dentro de ese armario pueda llegar a arder.

Otro motivo que invita a la adquisición de este producto es la evidente reducción de consumo energético que las luces LED poseen respecto a las bombillas tradicionales: consume un 85% menos de electricidad y, por si eso fuera poco, dura hasta veinte veces más que una bombilla incandescente. Motivo que esta llevando a que este tipo de luces estén cada vez más presentes en más hogares alrededor de todo el mundo.

Con una base de policarbonato y plástico ABS, su limpieza solo requiere de un paño húmedo. Con un diámetro de 3’5 cm pero una longitud de cable de dos metros, se trata de un producto versátil por su pequeño tamaño pero transportable a cualquier estancia debido a la gran longitud de su cable.

Por si esto no fuese suficiente, su irrisorio precio es el factor definitivo que te llevará a probar con estos focos LED: tan solo tienes que pagar tres euros para llevarte dos focos. Una opción más que interesante por su precio y su versatilidad, que seguro llevará a muchos a tener su casa repleta de este tipo de focos de aquí a unos meses.