Primark arrasa en España con una novedad de 10 euros llegada de Marruecos

En Primark tienen muy claro cuál es su target en nuestro país. Y ese no es otro que el de hombres y mujeres que busquen productos a muy buen precio. Más baratos incluso que los que se pueden encontrar en Zara o Mango.

La firma irlandesa apostó en su día por esa idea de bajos precios en el Reino Unido, y el éxito fue tan evidente que, en los países en los que sean implantado, han optado por llevar a cabo la misma estrategia.

Pero ojo porque, como bien saben los que tienen en Primark una de sus referencias, no tan sólo los irlandeses pueden presumir de tener prendas muy baratas, sino que otras secciones de su catálogo llaman cada vez más la atención.

El farolillo estilo marroquí que triunfa en Primark

Y es que, más allá también de sus productos de cosmética, que cuentan cada vez más con más adeptos en España, en Primark se han lanzado también al mundo de la decoración.

En este sentido, una de las novedades recientes que han llegado a sus tiendas es un producto originario de Marruecos que, por precio, se va a convertir en un éxito en sus tiendas.

No es otro que el Farolillo grande de estilo marroquí dorado que, como bien podemos ver en la página web de la cadena ‘low cost’, tiene un precio de tan sólo 10 euros. Un producto que bien podría aparecer en el catálogo de otras cadenas con precios no tan bajos, que nos traslada a tierras africanas y que, evidentemente, por este precio, no tiene apenas competencia.

Son precisamente productos como este Farolillo grande de estilo marroquí dorado los que están provocando que Primark no sea ya tan sólo una cadena de ropa ‘low cost’, sino que sea una cadena a la que muchos y muchas acuden en busca de diferentes tipos de productos.