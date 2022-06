Este es el básico de Primark que no puede faltar en tu maleta

En la maleta de nuestras vacaciones de verano no faltan los bikinis, los short, los vestidos cortos… Pero no se te puede olvidar la prenda más versátil un camisa de lino si todavía no tienes una en Primark ahí una esperándote.

La camisa de Primark es de manga larga de lino blanco, tiene un precio muy asequible de 22 € y que se puede combinar en un conjunto ideal con unos pantalones de lino blanco que tienen un mismo precio de 22 €. Un conjunto perfecto para llevar en una terraza de noche, en una fiesta, cuando vamos a trabajar y refresca, y también cuando simplemente vamos a tomar algo ya que con este conjunto podemos ir siempre perfectas.

Este conjunto es transpirable y ligero, según explica Primark, el lino es tejido que tiene una elegancia atemporal que resulta genial tanto para vestir formal como informal. Este tipo de conjuntos se llevan en ocasiones especiales o con sandalias estilo cangrejeras o con deportiva, hasta con una camiseta para un look más de diario para ir todavía más cómoda.

Tanto la camisa como el pantalón pertenecen a la colección The Primark Edit que actualiza prendas clásicas e imprescindibles con siluetas perfectas para el día a día. Confeccionadas con materiales prémium, una calidad que resistirá con el paso del tiempo. La colección está repleta de básicos de temporada, sofisticados y atemporales.

La camisa de lino es un básico cuando las temperaturas empiezas a apretar con un vaquero blanco, una americana en alguno de los colores de la temporada como el naranja, el morado o el verde y unos mules a conjunto tienes un look super sofisticado para ir a la oficina. Pero también es perfecta junto con unos short y el bikini debajo para ir a la playa.

Lo malo es que esta camisa de lino blanco de Primark solo esta disponible en tienda ya que aunque la marca irlandesa ha anunciado que van a tener tienda online por el momento no es así.