Primark convierte en ‘low cost’ los leggings de Jennifer López más aclamados

Los leggins llegaron a nuestras vidas para quedarse. Es una de las prendas que no faltan en ningún armario. No obstante, en estos momentos quedan relegados a un segundo puesto. Con el aumento de las temperaturas gusta ir mucho más cómoda, con prendas que no se peguen al cuerpo. Y si son cortas mejor porque una vez bronceadas apetece lucir piernas.

El verano es una época propicia para hacerte con unos leggins a precios muy económicos, ya que en estos momentos se encuentran muy rebajados porque no se venden en verano. Las altas temperaturas los dejan relegados a un segundo plano. Puedes encontrar básicos a muy buen precio para la próxima temporada.

Los leggins de polipiel que triunfan entre las ‘VIPS’

De todas las marcas económicas, Primark es la que tiene los leggins más top al mejor precio. Los que os vamos a presentar a continuación, no solo sientan a la perfección sino que estilizan las prendas, y ya se los hemos visto puestos a famosas de la talla de Paula Echevarría o Jennifer López.

Ambas famosas suelen lucir prendas de bajo coste. Las dos usan prendas de Primark. A veces usan prendas económicas para combinar con unas mucho más caras. En esta ocasión, os hablamos de los leggins negros de polipiel. Pueden ser tuyos por solo 9 euros, como se puede ver en la misma web de Primark. Una verdadera ganga.

La particularidad de este modelo es que se ajusta a nuestra silueta como si de una segunda piel se tratase, lo que permite una total libertad de movimientos. Además, cuentan con un ligero forro interior que lo hacen perfecto para las pieles más sensibles, permitiendo cierta transpirabilidad.