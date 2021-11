Primark desafía al frío de invierno con una compra low cost para moverte por casa

Pensabas que el tiempo agradable iba a durar toda la vida, pero no es así. Tarde o temprano el frío llega y ya está aquí. Ahora nos queda soportarlo una larga temporada porque esto no ha hecho más que empezar. Es cierto que ha llegado tarde y hasta hace pocas semanas disfrutábamos de una media de unos 20 grados, pero también se irá tarde. Últimamente aprovechamos las prendas de invierno hasta mayo.

Seguro que ya has comprado tus básicos. Un buen abrigo, un jersey, unos pantalones vaqueros, botas, gorro, guantes y bufanda. ¿Seguro que no te dejas nada? ¿Qué me dices de esa sensación tan escalofriante cuando decides bajar un pie de la cama al despertarte y el suelo está muy frío?

Claro, te faltan las zapatillas de estar por casa. Primark te trae una de las opciones más cálidas de todas, y además le puedes dar un doble servicio.

Las botas más cómodas y cálidas están en Primark. Para estar por casa o salir a la calle

Se trata de las famosas botas de estar por casa que llevan varios años triunfando en todos los modelos. Son muy cómodas, el pie se mete y va perfectamente agarrado como si llevases una bota o un zapato. Tiene una suela antiadherente y su interior es de borreguito, así que la calidez está garantizada.

Son unas botas hechas para estar por casa, pero algunas mujeres decidieron salir con ellas a la calle y combinarlas con sus prendas más exitosas, y sí, fue un enorme éxito. Así que también puedes dar largos paseos con ellas.

Estas botas han sido diseñadas en color rosa palo, la tendencia de este año. Otro factor para decantarnos por ellas. Y el mejor, su precio. Podrás encontrarlas a la venta por solo 7 euros. No las puedes dejar escapar. Comodidad, seguridad y diseño en una y por muy poco. Di adiós al frío.