Los mejores productos para cuidar el interior de nuestro vehículo

La limpieza de nuestro vehículo tiene que ser tanto interior como exterior. Esto suena a algo lógico. No obstante, no siempre se cumple. De hecho, solemos llevar nuestros coches a los túneles de lavado o realizamos una limpieza superficial con la manguera, pero el interior del coche suele dejarse de lado a la hora de la limpieza.

Hasta ahora. Si eres de los que mantienen el exterior del coche de forma prístina, no te conformarás con menos en su interior. Por eso, sabrás que el interior del coche necesita de cuidados tanto como el exterior. Para limpiarlo, es importante contar con productos de limpieza para limpiar no solo los vidrios, si no los asientos. Asimismo, viene bien contar con un pequeño aspirador para recoger distintos restos en el suelo.

Si tienes pensado realizar una limpieza del coche en algún momento, te recomendamos echar un vistazo a los productos con los que podrás mantener el coche limpio y reluciente.

El más vendido

El lava-parabrisas de Rain-X proporciona un efecto repelente de agua que hace que las gotas se deslicen rápidamente por el parabrisas. Mejora la visibilidad y aumenta la seguridad y el confort durante la conducción. Elimina todo tipo de suciedad del parabrisas y proporciona un olor agradable. Tiene un eficiente control de la espuma para una aplicación óptima. Ofrece un efectivo control sobre la generación de bacterias, evitando la formación de depósitos y prolongando la vida útil. Rain-X 14126 Lavaparabrisas anti-lluvia protección -5°C, Fabricado en España, Repelente lluvia, Parabrisas, 5 litros Precio de compra: 9,55 € (1,91 € / l) Ranking: 1 Premio: Eficaz Puntuación: 98

El favorito

Limpia tu coche como un pro con este aspirador de gran succión, ya sea desorden causado por niños o mascotas. Llega a cualquier punto del coche gracias a su cordón de casi cinco metros. Incluye depósito para acumular la basura. Viene con tres boquillas diferentes para satisfacer una gama de necesidades de limpieza, una bolsa para almacenar y llevar cómodamente de todo, un filtro HEPA adicional, y un pequeño cepillo para limpiar el filtro cuando no se puede lavar con agua. una aspiradora que también viene con 100% de garantía de satisfacción sin ningún riesgo. Aspiradora para carro – TWC-01 Precio de compra: 39,99 € Ranking: 2 Premio: Succión Puntuación: 96

El más económico

Las toallitas húmedas para la limpieza del salpicadero de AC garantizan una limpieza sin brillo en un instante. Tan solo tienes que levantar la etiqueta, extraer la toallita, cerrar cuidadosamente la etiqueta y utilizar la toallita. Evitar el contacto con los ojos. AC – Toallitas limpia salpicadero – Perfume de New Car- Sin brillo – Limpieza en un instante – Incluye 20 Toallas. Precio de compra: 1,99 € (1,99 € / unidad) Ranking: 3 Premio: Multiusos Puntuación: 93

El más versátil

Potente, delicado y polivalente. Estas tres palabras definen al Limpiador 361. Es potente, limpia marcas de insectos, la suciedad de la pintura, manchas en tapizados e, incluso, grasa del motor, haciendo que en muchos casos no sea necesario frotar. Es delicado con el cuero, la piel, o la alcántara, eliminando cualquier tipo de suciedad sin afectar al tejido o material. Es polivalente. Puede tratar cualquier suciedad, desde marcas de agua en pintura, hasta mosquitos, en motores, en motos… Su alto poder de limpieza lo hace válido tanto para el interior como para el exterior. Sisbrill 361 Todo Uso Coche – Limpiador Interior y Exterior del Vehículo – Tapicería, Salpicadero, Cuero, Mosquitos – 750 ml (Pack 1 Unidad 361) Precio de compra: 8,97 € (11,96 € / l) Ranking: 4 Premio: Potencia Puntuación: 90

Esta selección de productos te ayudarán a mantener el coche en perfectas condiciones tanto en el interior como en el exterior. Como ya hemos visto, todos los artículos seleccionados pueden ayudar a mantener tu vehículo limpio de distintas maneras, ya que los componentes de un vehículo necesitan de diferentes cuidados. Por eso, según la medida de limpieza que busques en tu coche, te recomendamos elegir alguno de estos productos que hemos seleccionado.