Vuelven las rayas marineras y Rocío Osorno lo demuestra con este conjunto de Zara

Si de algo tiene que enorgullecerse, Rocío Osorno es de haberse convertido en uno de los referentes estilísticos más importantes de nuestro país. La sevillana es una de las influencers más importantes de nuestro país y cada uno de sus estilismos se convierte en una lección de moda obligada. Por eso no dejamos de seguir su impresionante viaje a Japón, donde la experta no dejó de demostrar sus looks.

Pudimos verla vestida de samurái, con un top efecto ‘segunda piel’ paseando por Shibuya Crossing, un sin parar de looks en el país del sol naciente (y eso nos encanta). Porque sí, la sevillana se fue a Japón, pero con ella viajó una maleta llena de novedades de Zara, lista para convertirse en prendas de deseo para sus seguidoras.

En su último post muestra un conjunto con un estampado que nos encanta, las rayas marineras, porque este print siempre queda bien. Además, como la influencer sevillana dice, es totalmente apto para el entretiempo como para cuando ‘haya más calorcito’.

Conjunto estructura Zara

Se trata de un dos piezas, blazer y falda en blanco y azul, que se presenta como uno de los conjuntos más seductores de la temporada de primavera de Zara. La primera pieza a destacar es la parte superior, una americana con un diseño cropped y cuello redondo de lo más básico.

La chaqueta perfecta para los primeros días de la primavera, que nos protege del frío de la mañana gracias a su manga larga y tiene un cierre cruzado con botones dorados en la parte delantera que aportan contraste y elegancia al conjunto. Lo podemos conseguir por 45,95 euros y aún está disponible en todas las tallas en la página web de Zara.

Respecto a la segunda parte de este conjunto, cabe destacar que se trata de una falda pantalón de talle alto confeccionada en el mismo material que la chaqueta. También tiene una cremallera lateral oculta en el bajo, con la que podrás ajustar el pantalón perfectamente a tu cuerpo.

Una prenda que se puede utilizar tanto en conjunto como por separado que aún podemos encontrar en todas la tallas en la página web de la firma por 27,95 euros y que estamos seguras de que será una de las bazas más versátiles de Zara.