Las reglas para hacer de tu casa un ejemplo de minimalismo

Del mismo modo que ocurre con el mundo de la moda, el de la decoración está sujeto a las tendencias que reinan en un momento u otro. Es por ello que, con el paso de los años, unos estilos decorativos y otros se van alternando entre los más buscados dentro de un periodo de tiempo concreto.

A lo largo de los últimos años, nos hemos topado con varios estilos que han causado auténtico furor dentro de las posibilidades con las que contamos a la hora de dar un toque de personalidad a nuestro hogar. Y dentro de la ingente variedad de posibilidades por las que podemos apostar a día de hoy, el minimalismo es de las más buscadas. Y te contaremos en qué consiste, qué ventajas tiene, y cómo conseguirlo. Este último punto, claro, partiendo de la base de que podremos encontrar todo tipo de muebles que apuestan por este estilo en plataformas como Ikea, Leroy Merlin o El Corte Inglés, entre muchos otros.

Tres consejos clave para triunfar con una decoración minimalista

Se trata de un estilo que nació en Estados Unidos allá por la década de los 60, y que, a grandes rasgos, consiste en la utilización de elementos básicos para brindar una decoración simple pero elegante a cualquier estancia. Siguiendo el dicho de que ‘menos es más’, el minimalismo rechaza las decoraciones recargadas para, en su lugar, dar color a diseños y estructuras sencillas, con muebles de colores sencillos.

No obstante, a pesar de partir de una decoración que utiliza en su totalidad elementos y diseños sencillos, no es fácil dar en el clavo a la hora de brindar a nuestra casa ese toque minimalista de forma certera. No obstante, existen algunos consejos a la hora de lograr un espacio minimalista que resultan imprescindibles, y hoy te los vamos a contar.

Lo más importante es el color. Para apostar por un estilo minimalista es fundamental recurrir a colores neutro, que no resten protagonismo al resto de la estructura. Destacan algunos grises, beige o marrón, pero, por encima de todos, el color blanco se corona como el ideal para un estilo minimalista, debido a factores como que favorece la luminosidad y crea una sensación de amplitud en cualquier estancia.

Precisamente la iluminación es otro de los aspectos fundamentales a la hora de apostar por un espacio minimalista. Y es que para aumentar esa sensación de sencillez, los espacios minimalistas deben ser luminosos. Esto no implica que debamos apostar por todo tipo de lámparas o elementos de iluminación, sino que debe ser la luz natural la que reine en cada estancia.

En este sentido, es indispensable apostar por una distribución en la que ninguno de los muebles interfiera directamente con la luz solar, impidiendo así su paso. Por ello es importante apostar por cortinas de los colores previamente mencionados y, como pequeño consejo, los espejos colocados de forma estratégica pueden ser de gran ayuda a la hora de repartir la luz por cada rincón.

El último aspecto fundamental a tener en cuenta, pero no por ello el menos importante, son los muebles, principales protagonistas de la decoración. Más allá de los colores y la distribución por los que decidamos apostar, es imprescindible elegir muebles sencillos, de líneas rectas y finas, que encajen a la perfección con cualquier estética pero que no capten en exceso la atención.

En este sentido, elementos como las repisas, las estanterías, o los muebles modulares ganan una importancia capital a la hora de brindar un carácter propio y personal a cualquier estancia. Además, el aprovechamiento del espacio también tiene un gran encaje con el estilo decorativo minimalista, por lo que los sofá cama, las mesas auxiliares, o los muebles con almacenamiento, son considerados también opciones ideales.

Tres consejos que no son más que la punta del iceberg a la hora de apostar por un estilo tan sencillo estéticamente, pero a la vez complicado de conseguir como el minimalista. Sin embargo, pueden resultar un buen punto de partida del que partir a la hora de brindar ese aire distintivo tan necesario en tu hogar a la hora de lograr este anhelado estilo.