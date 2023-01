El reloj Casio por el que cambió Piqué a Shakira está al 20% de descuento en El Corte Inglés

Las reacciones al tema de Shakira y Bizarrap no cesan, el tema salió en la madrugada del miércoles y tiene una dedicatoria especial a Gerard Piqué, ex de la cantante colombiana y a Clara Chía, su novia. La canción, que se hizo viral en cuestión de horas, no solo habla de la pareja, si no que compara las decisiones del exfutbolista con la elección de su nueva novia entre varios artículos, entre ellos un Casio en vez de un Rolex.

“No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio«. Aunque las comparaciones las carga el diablo, Shakira compara a artículos caros con objetos más low cost, ante la falta de criterio del ex blaugrana.

Por lo que, no es que la marca japonesa sea ahora trendig topic, si no que tras este revuelo El Corte Inglés ha aprovechado el boom y ha querido satisfacer a sus clientes rebajando el reloj Casio que conocemos de toda la vida al 20% de descuento.

Leer más: Así es el plumífero disponible en 3 colores diferentes que está rebajado en El Corte Inglés

Casio Collection Vintage El Corte Inglés

No esperes que lo que ofrecen los smartwatch modernos o un Rolex que lo tenga este Casio. Pero lo básico que quieres en un reloj lo hace. Eso significa una visualización de la hora en formato 12/24, un cronómetro, un despertador y un calendario automático. Funciones que probablemente usará con más frecuencia que las que ofrecen la mayoría de los relojes inteligentes.

Este reloj, además, es resistente al agua, por lo que no tendrás que preocuparte si te duchas con él o te mojas en la piscina o en la playa.

Pero eso no es todo. Porque este reloj de Casio cuenta con una caja de acero muy resistente y una correa, del mismo material en color oro o plata, muy flexible. Su precio es de 31,92 euros, una ganga que Piqué no ha dejado escapar.