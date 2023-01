Así es el plumífero disponible en 3 colores diferentes que está rebajado en El Corte Inglés

No hay abrigo más cálido (y más versátil) que una chaqueta de plumas. Tendencia absoluta de los años 90 y principios de los 2000, las chaquetas de plumas (también conocidas como plumíferos) se convirtieron en las reinas de las calles. Los favoritos de las celebridades como Kendall Jenner y Hailey Bieber o Rihanna no se pueden deshacer de ellos porque las chaquetas de plumas son cada vez más populares porque no solo son resistentes al frío, sino que también se adaptan a todas las tendencias y presupuestos.

Es cierto que el modelo corto y recto es el más extendido por su pasado puramente deportivo, pero han sido muchas las firmas como Balenciaga, Martin Margiela, Fendi o Alexander McQueen las que para otoño-invierno 2022/2023 se han atrevido a darle una vuelta de tuerca alargándolo, volviéndolo extra grande, como por ejemplo este de la colección Woman de El Corte Inglés rebajado gracias a las ofertas ‘Feliz 2023’.

Plumífero colección Woman El Corte Inglés

Se trata de una prenda con un estilo único que ofrece al consumidor una excelente calidad debido a que está confeccionada en 100% poliéster. En el diseño del producto vemos un elegante cuello abierto que cubre la zona del cuello, así como botones cómodos y fáciles de usar para colocarlos cuando queramos abrigarnos.

Además, tiene dos grandes bolsillos laterales y un tejido muy suave que ofrece una gran comodidad durante todo el día. Sin duda, esta es una gran oportunidad para comprar una chaqueta de abrigo fabricada con materiales de calidad.

Lo mejor de todo: si quieres este abrigo de plumas de El Corte Inglés ya, puedes tenerlo en casa por solo 88,99 euros. Gracias al 40% de descuento de los días de rebajas ‘Feliz 2023’. Además, está disponible en tres colores diferentes para que elijas el que más te sienta: caqui, beige y rosa.