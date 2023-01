No está rebajado pero es baratísimo: Mango tiene el vestido perfecto para llevar botas altas

Estás en una semana crucial, no solo para abastecer tu armario, sino para darte un capricho y adelantarte a las tendencias que estarán de moda esta primavera. Porque sí, en rebajas ves un montón de ofertas sin parar, algunas nuevas y otras de otras temporadas, pero nosotras nos adelantamos a las gangas de la nueva temporada, porque no queremos que nos pillen. Por eso queremos que sigas leyendo para hacerte con un buen vestido estilo boho que siempre estará en tendencia. Y lo encontramos en la nueva temporada de Mango.

Quienes aman las botas altas en invierno y ya no pueden prescindir de ellas, siempre buscan modelos que resalten el tipazo que nos hace llevar este tipo de calzado. Por eso hoy venimos con una noticia que creemos que os va a encantar, este lanzamiento de Mango era de lo más esperado, porque este tipo de vestidos favorecen la figura y hacen que las piernas se vean muy largas y, además, quedan genial con botas.

Vestido estampado apliques flores Mango

Se trata de un vestido, que en cuestión, tiene un tono de base verde claro con elegantes motas negras. Cuenta con un tejido fluido, diseño recto que se ciñe al cuerpo a modo de pareo, además de manga larga y escote cerrado.

Lo que más nos gusta de esta prenda es que es una minifaldero y por lo tanto favorece mucho la figura. Los puntitos verdes que vemos cuando hacemos zoom son unas florecitas muy bonitas que nos acercan a la primavera en pleno invierno. También existe exactamente el mismo modelo, pero con flores blancas.

Te recomendamos las flores en color verde porque tienen un color que aviva el look. De todos modos, otro de los datos más interesantes que hay que saber de este precioso vestido corto de Mango es que cuesta 20 euros y creemos que ahora es el momento de comprarlo porque es un vestido típico que cuando quieres comprarlo te encuentras con un ‘sin stock‘.