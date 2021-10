La plancha para pelo de Remington rebaja un 51% su precio en Amazon

Remington no quiere perder fuelle en Amazon, de ahí que haya optado por una estrategia tan antigua como efectiva: un gran descuento. Pero ojo porque no lo ha hecho precisamente con un producto que necesite un empujón en sus ventas porque no es un producto exitoso. Más bien lo contrario.

La marca ha optado por aplicar un descuento de ni más ni menos que el 51 por ciento a su plancha de pelo más vendida que, además, puede presumir de ser también la plancha de pelo más vendida en Amazon.

Un producto top ventas que Remington no quiere que pierda fuelle. Entre otras cosas porque sabe muy bien que es precisamente su excelente relación calidad/precio lo que hace de esta plancha la más vendida de todas.

La oferta de la plancha de pelo Remington en Amazon

No es otra que la Remington S8590 Keratin Therapy Pro, Plancha de Pelo, Beige que, como bien podemos ver en este enlace, ocupa el primer puesto en la categoría de Planchas de pelo en Amazon y que llega ahora por tan sólo 42,27 euros.

Un precio que se aleja mucho de los 85,99 euros que tenía como precio antes de la promoción y que seguro que va a provocar que, dado el ahorro de ni más ni menos que 43,72 euros, sus ventas se disparen aún más.

La Remington S8590 Keratin Therapy Pro, Plancha de Pelo, Beige en oferta en Amazon

Sobre todo teniendo en cuenta que, más allá de su brutal descuento actual, esta Remington S8590 Keratin Therapy Pro, Plancha de Pelo, Beige puede presumir también de ser una plancha de pelo muy bien valorada en Amazon.

Con más de 33.200 reseñas en la tienda online, la nota media de éstas es de 4,6 sobre 5, teniendo además una nota máxima de 5 sobre 5 en el 76 por ciento de todas las reseñas. De ahí que, dada su excelente relación calidad/precio, Amazon haya optado por hacer de ella uno de sus Amazon’s Choice.