Revlon tiene el cepillo de aire caliente más vendido en Amazon y está de oferta

Seguro que alguna vez has visto a una amiga con el cabello perfecto y le has preguntado por su secreto. No, no va cada día a la peluquería. Usa el cepillo de aire caliente más vendido en Amazon.

Es de Revlon y está arrasando en ventas. No lo dejes escapar porque ahora está de oferta. Su precio actual es de 48 euros. Ahorras 11,99 euros. 20% de rebaja.

Este cepillo encanta por su diseño ovalado con el que alisar el cabello, dar volumen a las raíces y rizas las puntas con exactitud. Se acabó utilizar otros artilugios para crear ondas.

Te peinarás en menos tiempo y te harás menos daño. El aire se distribuirá por todo el cabello de una forma rápido y uniforme para un secado y peinado igual de rápidos. Tu pelo sufrirá, por tanto, menos agresividad.

Contiene tecnología de iones: los iones negativos saturan el flujo de aire dividiendo las gotas de agua en partículas más pequeñas para un secado rápido. Esto ayuda a acondicionar y dejar el cabello brillante y suave, reduciendo el encrespamiento y la estática.

Revestimiento cerámico para una distribución uniforme del calor y menos daños. Cerdas mixtas de jabalí y nailon con cómodas puntas de bola para desenredar suavemente el cabello. Cerdas mixtas de jabalí y nailon para un efecto antiestático, ayudan a desenredar el cabello aumentando su volumen y control para obtener resultados lisos y brillantes. 3 niveles de calor y 2 velocidades. Mango ergonómico, punta fresca y diseño liviano. Cable giratorio sin enredos. Contenidos del paquete: 1 secador de pelo y voluminizador de un solo paso Salon.

Características del producto:

Una herramienta de estilismo dos en uno que ofrece la potencia de un secador y el volumen de un moldeador

Se desliza por el cabello con suavidad y desenreda, seca y da volumen en la mitad de tiempo, el cepillo ovalado crea volumen en la raíz y ondula las puntas

Con Ionic Technology para un secado más rápido y menores daños

2 posiciones de calor y una de aire frío

Perfecto para media melena y pelo largo

