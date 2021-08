La mirada dice todo de ti y juega un papel muy importante en tu rostro. Se le puede sacar el máximo partido con la marca que usan todos los profesionales, Rimmel London.

Un producto exclusivo que ahora está al alcance de cualquiera gracias a que Amazon ha rebajado un 45% el lápiz de ojos de Rimmel London. Consigue el tuyo por solo 3,30 euros.

Consigue la mirada deseada con este lápiz de ojos de Rimmel London

Consigue un impacto de color inmediato en tus ojos. Lista para arrasar. Siempre perfecta gracias a la colección Rimmel London. Alta intensidad de color.

Su textura cremosa y ultra suave se desliza con suavidad. Es resistente al agua. Está probado ante manchas, sudor, calor, humedad y escándalo. Dermatológicamente y oftalmológicamente probado.

El lápiz de ojos de Rimmel London se aplica con gran facilidad. Los resultados son inmediatos y muy satisfactorios. Dibuja una línea fina sobre el ojo para una mirada más intensa. Las clientas de este producto lo han valorado con 4’2 estrellas sobre 5, una puntuación de notable.

Un 63% de mujeres han otorgado la máxima puntuación. Muy contentas con el producto y ahora mucho más con el precio.

“Por fin, tras mucho probar, he encontrado el delineador que no se me mueve en muchas horas, nunca he conseguido mantenerlo ni una hora, daba igual si waterproof o lo que fuera, por lo tanto para mí es inmejorable. Gracias”, da su opinión una clienta.

“Negro intenso. Dura intacto en el ojo sin correrse durante muchísimas horas. He probado un montón de lápices de ojos negros y como esté la verdad es que no he encontrado ninguno me ha gustado mucho. Eso si como es tan cremoso se gasta mas rapido que los otros. Lo único malo que tenía es que venía sin precintar pero ya se veía que estaba sin usar”, opina otra que ya ha tenido intención de probarlo.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos