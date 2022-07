Rocío Osorno se atreve con el nuevo vestido de invitada de Zara

La influencer y diseñadora sevillana, Rocío Osorno se atreve con un vestidazo de invitada súper en tendencia que no puede ser más favorecedor. La diseñadora es experta en conseguir looks increíbles apostando por marcas low cost como Zara.

Roció Osorno ha lucido este vestido de Zara como eje central del look, pero no hay que perder de vista los complementos que lo acompañan ya que tampoco tienen desperdicio. Este vestido cuenta con una de las tendencias más top de esta temporada por un lado es un vestido satinado, un color vibrante, y un diseño corsetero. Todo hace que este modelo de Inditex sea uno de nuestros favoritos está temporada.

Todas esas tendencias fusionados y mezcladas en una solo prenda con un precio low cost, ha hecho que las incondicionales de Zara lo han añadido en sus armarios sin pensarlo dos veces. Lo que ha hecho que este vestido se haya agotado en la tienda online, pero no hay que desesperar si no has podido hacerte con el ya que aún existen dos posibilidades para hacerte con el. Por un lado puedes acercarte a una de sus tiendas físicas hasta que encuentres tu talla, o por otra parte apuntarte a su lista de espera virtual.

Este vestido de Zara en verde lima con tirantes finos, cuerpo tipo sujetador con aros y copas revestidas, refuerzo de ballenas en los laterales, corte en la cintura, cierre en la espalda con una cremallera invisible, falda tubo y abertura detrás en el bajo. Tiene un precio de 39.95 euros.

Con este vestido de Zara el triunfo está asegurado, la diseñadora lo ha conjuntado con un choker que es una de las tendencias de este verano, unas sandalias de tacón transparentes y un bolso de brillos. Estos accesorios que son también muy potentes son una gran elección ya que tienen mucha personalidad y elevan el estilo del look, sin robarle el protagonismo al vestido.