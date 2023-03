Rocío Osorno de viaje en Japón pero con la maleta llena de vestidos de Zara

Además de las increíbles pestañas y la elegancia que desprende Rocío Osorno, una cosa destaca por encima de todo: sus looks. Y es que Rocío Osorno, tanto si viste prendas de su propio taller de moda como si las compra en otras tiendas, marca tendencia en todas partes. En esta ocasión lo volvió a hacer, pero no en España y no de la forma que cabría esperar.

La influencer llegó recientemente a Japón para seguir su deseo de viajar al país. Allí muestra sus aventuras cada día junto a la influencer Teresa Bass. Se les ha visto en restaurantes típicos japoneses, hablando de gastronomía, de cultura, de cómo pagar allí, de si funcionan sus tarjetas de crédito, etc. Pero claro, hay algo que no falta en ninguno de sus viajes: enseñar sus mejores looks a sus seguidores, y obviamente nos ha llamado la atención.

Como es habitual, cuando Rocío Osorno publica algo en las redes sociales, se viraliza o se agota rápidamente en las tiendas. Pues que Zara empiece a temblar.

Vestido tul estampado Botticelli Zara

La influencer sevillana ha decidido que Japón es la ciudad donde debe mostrar su buen gusto por la moda, y por Zara, y publicar en sus historias el atuendo de cada día, para el primer día en el país del sol naciente optó por un diseño de tul.

Se trata de un vestido cómodo, elegante y original. Cuenta con cuello redondo y manga larga, lo que más llama la atención es su estampado de Botticelli, Sandro. Un diseño que cuando lo vimos en la web de Zara pensamos en “¿Qué estás haciendo Amancio?” pero Rocío Osorno lo llevó, nos enamoramos de él, tanto que en la página web de la firma está agotado en todas las tallas (S, M, L) menos en la pequeña, no nos extraña, ya que su precio es de lo más tentador, 25,95 euros.