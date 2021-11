Rowenta tiene el secador de pelo profesional rebajada en Amazon al 40% para el Black Friday

Si estás buscando un secador con el que conseguir los mismos resultados que obtienes cuando te pones en manos de un profesional, en Rowenta encontrarás opciones muy interesantes. Y no solo eso. Una de las más vendidas está rebajada en Amazon. Es uno de los productos para los que la web de ventas online mantiene el descuento del Black Friday.

Nos referimos al secador de pelo profesional Signature Pro de Rowenta. Un secador con todo lo necesario para conseguir un peinado perfecto de cara a los compromisos que tendrás en las fiestas navideñas que asoman a la vuelta de la esquina.

Amazon tiene en oferta el secador Signature Pro de Rowenta

El secador de pelo profesional Signature Pro de Rowenta lo puedes encontrar a la venta en Amazon por 23,23 euros. Un precio que está rebajado en un 42%, pues su precio habitual es de 39,99 €. Es decir, te ahorras 16,76 euros.

Este artículo, además, tiene una valoración de 4,3 estrellas sobre 5 y un total de 2.352 valoraciones. Además, es el nº2 más vendido en secadores de pelo.

Este secador de pelo profesional de Rowenta de oferta en Amazon tiene un motor AC profesional que garantiza durabilidad al producto. Tiene una potencia de 2.200 W. Y cuenta con un generador de iones que aportan brillo a tu pelo y reduce la electricidad estática, fijando el pelo y facilitando el peinado. Gracias a todo ello es capaz de proporcionar resultados perfectos.

El secador secador Signature Pro de Rowenta proporciona resultados profesionales

Asimismo, este secador dispone de dos posiciones de velocidad y tres niveles de temperatura. También integra un botón de aire frío con el que podrás fijar el peinado al finalizar la tarea con resultados duraderos. Y a ello se suma una boquilla concentradora de 9 mm que arroja un flujo de aire de 100 km/h y que potencia los resultados profesionales.

Secador profesional Signature Pro de Rowenta

Y por si fuera poco, este secador de Rowenta en oferta en Amazon monta un cable extra largo de 1,8 metros para que puedas secarte el pelo con la máxima comodidad. Y se completa con una anilla para colgarlo cuando no lo uses y no sea una molestia.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos