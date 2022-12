Los saleros y pimenteros más originales para tus comidas

La sal y la pimienta son los comodines para condimentar nuestras comidas, ya que quedan bien en la mayoría de platos y ayudan a potenciar el sabor. Para almacenarlos, un salero y pimentero son clave.

Sin embargo, la funcionalidad no tiene que estar reñida con el estilo. Por eso, te presentamos una serie de saleros y pimenteros originales que no dejarán a nadie indiferente.

Hemos seleccionado saleros que cuentan con un diseño original para ser la mejor forma de romper el hielo en las comidas. No obstante, que tus ojos no te engañen, no solo son divertidos y originales, sino que son también funcionales y resistentes, al estar fabricados en materiales duraderos, como cerámica y vidrio, lo que permite poder lavarlos en el lavavajillas.

Si te ha picado la curiosidad y quieres hacer un regalo original y divertido, te recomendamos echar un vistazo a nuestra selección de saleros y pimenteros a continuación.

El más vendido

Los saleros y azucareros de Eurasia tienen un diseño original para que puedas combinarlos como quieras y almacenes la cantidad que necesites. Están hechos de cerámica y cuentan con una pequeña tapa de madera para evitar que se desparrame el contenido. TIENDA EURASIA® Salero de Cocina de Cerámica con Tapa Diseños Originales – 12,2 x 12,2 x 11,5 cm (Negro Liso, Salero – 12,2 x 12,2 x 11,5 cm) Precio de compra: 14,95 € Ranking: 1 Premio: Original Puntuación: 99

El favorito

Este set de molinillo de sal y pimienta está fabricado en vidrio resistente. La tapa está hecha de acero inoxidable de alta calidad, que dará un toque elegante en la cocina. Simplemente gira la cabeza de molinillo para ajustar la cantidad de sal y pimienta que desees. El cuerpo de vidrio permite que veas la cantidad exacta que queda. Set Molinillo de Sal y Pimienta – Mejor Acero Inoxidable Cobrizo para Cocineros, Tapas Magnéticas Prácticas, Molinillos de Especias Cerámica Lisa con Tosquedad Ajustable Precio de compra: 24,99 € Ranking: 2 Premio: Resistente Puntuación: 96

El más económico

El salero pimentero de mesa es ideal para servir todo tipo de especias en tus alimentos. Tiene el clásico estilo que tanto hemos visto en la cocina desde siempre, con el recipiente de cristal transparente para ver la cantidad restante en su interior. Sus medidas, de 11 cm de alto, lo convierten en un útil de cocina compacto, que cabe en cualquier sitio y es fácil de transportar. Se puede limpiar sin problemas tanto a mano como en el lavavajillas. Fackelmann FM Professional Azucarero, Salero, Pimentero de Cocina con Tapa, Capacidad 40 ml, Recipiente de Cristal, Transparente y Plateado, 4,5×4,5x11cm, 1 ud. Precio de compra: 2,19 € Ranking: 3 Premio: Clásico Puntuación: 93

El más original

Los saleros y pimenteros de APS son el complemento perfecto para una cultura de mesa refinada, gracias a una empresa que cuenta con décadas de experiencia en el mundo de la restauración. El salero y el pimentero son de cristal, las tapas de acero inoxidable. Miden 10 cm. Son aptos para el lavavajillas. Salero y pimentero APS, juego de 2, salero y pimentero, salero y pimentero de cristal con tapa de acero inoxidable, 6 x 6 cm, 10 cm de altura Precio de compra: 15,99 € Ranking: 4 Premio: Refinado Puntuación: 90

Con esta selección de saleros y pimenteros, no solo tendrás tu comida condimentada de forma conveniente. También serán una buena oportunidad para romper el hielo y que se forme un original tema de conversación. Como hemos visto, cada uno de estos productos tiene un diseño concreto, por lo que te recomendamos elegir aquel que mejor encaje con tu estilo.