Las sandalias más cómodas de la temporada están en LIDL, ¡y cuestan menos de 20 euros!

El calzado es uno de esos elementos fundamentales que debemos tener siempre en cuanta a la hora de planificar nuestro outfit, y también de cara a organizar nuestro fondo de armario. Es lo que va a marcar el estilo de nuestro conjunto, pasando de algo más formal a algo más informal con una simple elección entre zapatillas o sandalias. Es por ello que si aún no tenías tu calzado estrella para esta temporada, esta propuesta de Lidl es perfecta para añadir a tu colección.

Seleccionar correctamente el calzado en cada ocasión, va a determinar también la comodidad que necesitamos en cada ocasión. En función de si preferimos priorizar la elegancia o la comodidad, unas sandalias de tacón pueden ser una buena opción para ocasiones formales y unas sandalias planas pueden ser todo lo que necesitamos para nuestros looks de diario.

Las sandalias Refresh más populares de la nueva colección de calzado de Lidl

No solo debemos tener en cuenta la comodidad y el diseño a la hora de escoger un calzado para añadir a nuestra colección, la variedad es también un punto muy importante a tener en cuenta, y es que es esencial contar con todo tipo de calzado para poder realizar diferentes combinaciones, ya sea de cara a momentos más formales o en esas ocasiones en las que buscas un estilo más desenfadado, ¡la variedad lo es todo!

Ya sabemos que muchos súper e hipermercados están cada vez más concienciados para lanzar secciones más allá de la alimentación, secciones como tecnología, hogar, decoración, electrodomésticos e incluso moda o juguetería. Lidl ya lo demostraba en más de una ocasión con lanzamientos como su popular mono básico de lino y ahora lo ha vuelto a hacer con unas sandalias de cuña que no dejan de venderse.

Se trata de unas sandalias cruzadas de cuña para mujer con suela de goma antideslizante, muy cómodas de llevar incluso para esos días de largas caminatas, perfectas para conseguir un look radiante, ¡incluso para hacer turismo! Cuenta con una bonita cuña de yute trenzado de 9 centímetros, ¡por lo que además conseguirás ganar altura de forma sutil!

Si estabas buscando el calzado perfecto para este verano, aún no es demasiado tarde, ¡estas sandalias de Lidl son la opción ideal! Y no tienen nada que envidiar a marcas más especializadas de calzado, son comodísimas y las puedes combinar fácilmente con cualquier tipo de look. Están disponibles tanto en color negro como en beige a un precio de 19,99 euros. ¡No las dejes pasar!