Las sandalias doradas con cuña de rafia de MaryPaz ideales para combinar con tus looks de invitada

El calzado es siempre uno de los elementos más importantes a tener en cuenta dentro de cualquier outfit, tanto en lo que respecta a looks de diario como para otros destinados a ocasiones más especiales. ¡Va a ser lo que marque el estilo del conjunto! Y en lo que respecta a calzado, MaryPaz es siempre uno de nuestros referentes.

Es por ello que siempre recomendamos contar con la suficiente variedad dentro de nuestro fondo de armario, de esta forma contaremos con varias posibilidades de combinación y no será necesario ir de compras cada vez que adquiramos un nuevo outfit o queramos darle un estilo diferente.

Leer más: El conjunto de traje para mujer de Mango con diseño de encaje más elegante de su colección Capsule

Las sandalias doradas con cuña de rafia de MaryPaz más elegantes para tus eventos de temporada

Cada temporada cuenta con su calzado básico estrella, desde esas botas y botines de lo más versátiles que no pueden faltar en otoño e invierno hasta las sandalias más fresquitas y cómodas de primavera y verano. Aunque siempre hay que contar con unas sandalias planas combinables, las cuñas son también un imprescindible para esta época.

Esta propuesta de MaryPaz es la opción perfecta si tienes algún evento planeado durante los próximos meses, has elegido el look de invitada perfecto y no sabes con qué calzado combinarlo. Además, estiliza mucho y es fácil de combinar, y no tendrás que escatimar en comodidad, ¡son muy sencillas de llevar!

Se trata de unas sandalias de cuña en yute combinadas con un material metálico dorado de lo más elegante. Cuenta con tiras en la parte delantera al tono y un cierre mediante hebilla metálica alrededor del tobillo. Tienen una cómoda suela dentada para un mayor agarre y comodidad, y conseguirás ganar hasta 7,3 centímetros de altura.

Una propuesta de lo más elegante que no solo combina genial con tus looks más formales de eventos, sino que también podrás ponértelas con algún que otro look más básico o de uso diario, ¡pegan con todo! Están disponibles en tiendas físicas de MaryPaz o en su página web ahora con un descuento del 20%, con un precio final de 26,99 euros.